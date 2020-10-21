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足球／友人染疫 害他檢測還好陰性 魯尼怒：仍要隔離

體育新聞組／綜合報導
魯尼抱怨因接觸確診者而遭隔離。（路透）
魯尼抱怨因接觸確診者而遭隔離。（路透）

效力德比郡足球俱樂部的球星魯尼（Wayne Rooney），日前和確診新冠肺炎的朋友近距離接觸，雖檢測出結果是陰性，但仍要自主隔離10天，至少缺席接續3場比賽。

魯尼先前在住家招待來訪的友人，但友人上周確定染疫，34歲的前英國隊長接受檢測雖得到陰性結果，仍要隔離10天，德比表示魯尼的隔離期將到10月29日，不過球隊相信魯尼能在10月31日的賽事出戰。

德比目前5戰只拿1勝，魯尼就是踢進唯一勝場的致勝球，如今至少缺陣3場，他在推特上述發心情「生氣又失望」，不過聽到檢測結果仍為自己和家人開心。

《太陽報》報導，魯尼對該隔離卻來造訪的企業家朋友巴德斯利（Josh Bardsley）感到生氣，當時他並沒意識到巴德斯利感染新冠肺炎。

德比教練柯庫（Phillip Cocu）表示，魯尼缺陣對球隊是很大挫折，「我們不只失去隊長，而且過去兩場比賽，我們又看到魯尼剛加入我們的水準和表現，他的狀態上升，可以看到對球隊的幫助，這樣不幸的狀況是我們必須面對的，這對他、他的家人和俱樂部都是很艱難的事情。」

檢測 新冠肺炎 足球

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