歐冠開踢 曼城、拜仁最看好 梅西對C羅 另一看點

梅西踢進巴薩首球。（美聯社）

歐冠聯賽新賽季開踢，本屆奪冠賠率目前以曼城和拜仁並駕齊驅位列榜首，同為1賠5；而利物浦則是1賠6.5位列第3位、巴黎1賠12第4。

梅西 開胡 巴薩大勝

賽季首日，16隊捉對廝殺，布魯日2：1擊敗聖彼德斯堡，尤文2：0勝基輔迪納摩，萊比錫2：0贏伊斯坦堡，拉齊奧3：1比下多特蒙德，曼聯2：1取勝大巴黎，巴薩5：1大勝費倫斯華路士，雷恩以1：1踢平卡斯洛達，切爾西與塞維利亞0：0握手言和。

在上屆歐冠聯賽中，德國 豪門拜仁慕尼黑最終力壓群雄奪得隊史第6座歐冠冠軍。賠率方面，在上屆歐冠小組賽還未開打前，賭盤給拜仁開出的奪冠賠率是1賠8排名第3，而本賽季拜仁和曼城在開賽前的奪冠賠率優勢進一步加深。

從本賽季歐冠小組賽抽籤結果來看，曼城抽到上上籤；巴薩、尤文同在G組；拜仁、馬競被分在A組；大巴黎、曼聯和萊比錫同列死亡之組。曼城今年已經是連續第3個賽季被視為奪冠的最大熱門，但前兩個賽季曼城都止步於8強賽，「大熱必死」定律幾乎完全反映在曼城身上。仍堅持傳控打法的曼城教頭瓜迪奧拉（Pep Guardiola）似乎執念愈深，戰績也益趨不振。過去兩個賽季，瓜帥在歐冠淘汰賽中的臨場變陣基本沒能發揮預期效果，今年曼城能否撼動「拜仁王朝」，是各方關注焦點。

曼城稱冠賠率雖高，瓜帥戰術不改令人憂心。（美聯社）

本賽季歐冠的另一大看點就是梅西和C羅 的場上對陣，巴塞隆納和尤文圖斯在小組賽階段同處G組。兩人之前三度交鋒，勝出的一隊最終都能奪冠。但隨著絕代雙驕的統治力下降，無論是尤文還是巴薩，今年奪冠前景都不被看好。