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丹麥羽賽／周天成 逆轉晉級四強

體育新聞組／綜合報導
周天成晉級丹麥公開賽4強。（美聯社）
周天成晉級丹麥公開賽4強。（美聯社）

台灣羽球一哥周天成16日在總獎金75萬元的丹麥公開賽男單8強賽，遭遇前印度球王斯里坎（Kidambi Srikanth），在首局被對手率先搶下後，周天成最終苦戰三局以20：22、21：13、21：16逆轉勝出，挺進四強賽。

屬於超級750系列賽的丹麥公開賽，是BWF世界巡迴賽在新冠肺炎疫情爆發導致停賽後的復賽首站，周天成以男單第二種子的身份出賽，在前兩輪一局未失的情況下挺進到8強賽。

面對曾在2017年拿下此賽事冠軍的斯里坎，周天成16日也陷入苦戰，在首局兩人就一路拉鋸，戰成20：20後，斯里坎連下兩分，以22：20先聲奪人。

不過第二局周天成重新調整節奏後，在11：10時打出一波5：0的攻勢，並以21：13扳平戰局，決勝局周天成在一路壓制對手的情況下，取得最多9分領先，儘管斯里坎一度追到15：19，但仍是無法阻擋周天成的猛攻，最終周天成就以21：16逆轉勝出，挺進四強賽。

周天成生涯在丹麥公開賽的最佳成績為2018年的第二名，他接下來四強賽的對手將是地主選手安東森（Anders Antonsen）。

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