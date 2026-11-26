大谷翔平。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 道奇未能完成世界大賽3連霸，大谷翔平坦言懊惱，並表示新球季仍將維持二刀流，利用休賽季充分準備，盼以更完整狀態彌補今年的挫折。

道奇 隊挑戰世界大賽3連霸失利，重量級球星大谷翔平 帶著遺憾結束球季，昨天透過視訊接受日本媒體訪問，坦言當然感到很懊惱，也計畫新球季維持投打二刀流，希望彌補今年的挫折。

道奇在國聯冠軍賽遭釀酒人隊4連勝橫掃，未能成為本世紀首支完成世界大賽3連霸的球隊，釀酒人最後也奪下隊史首冠；大聯盟官網形容「就算大谷全力揮棒，也無法挽救道奇」，感到很懊惱這句話，流露出一位深知「站上顛峰需要付出什麼」的球員，內心所承載的沉重心情。

大谷說：「想好好利用季後這段時間，為明年做足準備，彌補今年的遺憾。」

官網指出，大谷今年開季狀況極佳，以道奇先發投手身分起步，展現強大主宰球場的能力，原本有望成為生涯最精彩的二刀流賽季，14 場先發投出8勝2敗、防禦率1.79的佳績，然而受到左膝疼痛、右二頭肌痠痛和其他傷勢困擾，7月4日之後便無法再登板投球。

大谷以打者身分出賽135場，打擊率2成75、全壘打30支、打點81分，9月一度進入傷兵名單，後來在國聯冠軍賽第4戰轟出三分全壘打，最終道奇仍以4：6落敗，系列賽遭釀酒人清盤，他說：「打擊在最後階段終於發揮出來，雖然很高興，但還是覺得有點太晚了。」

大谷表示，真正戰場是在10月，接下來最大挑戰，就是確保自己能調整到最佳狀態。

官網提到，大谷與球團仍在評估多種方案，針對明年開幕戰的備戰計畫尚未定案；此外，勞資協議將於12月1日到期，這也增添另一個變數，打者可以較早開始備戰，但投手若在休賽期間投球過量，可能導致不必要的疲勞。大谷說：「無論何時開打，我都要讓自己處於準備充分的狀態，先穩固好基礎。」

大谷直言二刀流是最能幫助球隊，也最能發揮個人優勢的位置。官網形容大谷過去單純擔任打者時，曾經感到孤獨或無法獲得滿足感，二刀流已經成為身分認同的核心；他將那段令人遺憾的結局轉成動力，如今已將目光鎖定在未來，再次朝著10月季後賽邁進。