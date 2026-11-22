獎左投史庫柏轉戰紐約大都會隊。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 大都會砸下9年4.5億美元簽下30歲左投史庫柏，刷新投手合約總額紀錄，也顯示球隊為重建先發輪值、衝擊季後賽的決心。

美國職棒大聯盟（MLB ）紐約大都會 隊砸下破紀錄合約，與2屆美國聯盟賽揚獎得主、30歲左投史庫柏（Tarik Skubal）達成9年、總值4億5000萬美元的合約協議，創下大聯盟投手史上最高合約總額，超越洛杉磯道奇 隊山本由伸2024年簽下的10年3億2500萬美元合約。

現年30歲的史庫柏11月20日剛過生日，他將加入連續2年無緣季後賽的大都會，與年輕右投麥克萊恩（Nolan McLean）組成先發輪值核心，平均年薪達5000萬美元。大都會近年球隊薪資支出始終名列大聯盟前2名，卻未能取得季後賽門票，因此積極尋找具備王牌實力的先發投手。

大都會被視為爭取史庫柏的領先球隊，最終擊敗多倫多藍鳥、聖地牙哥教士及洛杉磯道奇等競爭者。球團老闆柯恩（Steve Cohen）是大聯盟最富有的球隊老闆，為這筆交易提供強大財力支持。史庫柏上周在加州分別與各隊會面後，做出加盟大都會的決定。

史庫柏的這份合約刷新投手保障總額紀錄。原紀錄由道奇隊山本由伸於2023年簽下的12年3.25億美元合約保持；投手平均年薪紀錄則原為薛澤（Max Scherzer）2021年與大都會簽約時創下的4330萬美元。

史庫柏的合約也是大聯盟史上總額第4高，僅次於大都會索托（Juan Soto）的15年7.65億美元、道奇大谷翔平的10年7億美元，以及藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的合約。大都會明年已有7名球員平均年薪至少2,000萬美元，預估球隊薪資總額將超過3.4億美元。

ESPN分析，史庫柏有望成為大都會重建先發輪值的核心，但考量投手傷病風險、合約金額及球隊整體戰力，這筆簽約評為B+。