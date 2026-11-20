大谷翔平穿著Ohtani 1 訓練鞋。(圖／New Balance提供)

AI摘要 文章摘要整理： 大谷翔平與New Balance簽下延續至球員生涯結束的長期合作，品牌也將以其名義命名研究實驗室，強化雙方在運動科技與產品開發上的夥伴關係。

美國職棒洛杉磯道奇 隊球星大谷翔平 與運動品牌New Balance達成長期續約協議，合作關係將延續至他球員生涯結束。New Balance並將在波士頓總部的運動研究實驗室加入大谷翔平的名字，肯定他對運動員研究、技術創新及產品開發的貢獻。

美聯社報導，大谷翔平2023年與New Balance簽約，雙方合作多年，品牌也藉此進一步拓展日本市場。這次續約不僅延長代言關係，也象徵大谷將參與品牌更多運動科技及產品研發工作。

大谷翔平在聲明中表示：「我剛加入New Balance時，他們看待我的方式不只是把我當成一名運動員，這段關係隨著時間推移變得更加緊密。」他也說：「我們之間有很深的信任，無論是測試產品、提供意見，還是協助構思新點子，我一直都覺得自己是真正的合作夥伴。」

大谷2023年加盟New Balance的同一年，也與道奇隊簽下當時職業運動史上創紀錄的10年7億美元合約。此前，他曾效力洛杉磯天使隊6個球季。

32歲的大谷本季在國聯最有價值球員（MVP）票選中排名第2，敗給芝加哥小熊隊外野手彼特克勞阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。

大谷上季出賽135場，打擊率2成75，擊出30支全壘打、81分打點；投手方面先發14場，取得8勝2敗、防禦率1.79，並送出95次三振。不過，他因膝部及二頭肌傷勢，7月3日後便未再登板，傷勢也影響他的打擊表現，成為加盟道奇以來進攻數據最差的一季。