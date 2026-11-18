今年美聯勝投王格雷（Sonny Gray）確定重返老東家雙城隊。圖為他2023年在雙城隊主投資料照片。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美聯勝投王Sonny Gray重返雙城，簽下兩年5500萬美元合約並成為隊史最高薪投手，雙城也藉此完成近年自由球員市場最大投資。

今年美聯勝投王格雷（Sonny Gray）確定重返老東家雙城隊，以自由球員身分簽下兩年5500萬美元合約，迎接生涯第15個大聯盟 球季。

格雷本季在紅襪隊29場先發投出18勝5敗、防禦率2.72，奪下生涯首座勝投王，勝率7成83也是美聯投手最高，生涯戰績143勝107敗、防禦率3.51，勝場數在現役投手排名第5，今年18勝也創個人單季最佳紀錄。

今年球季結束後，格雷拒絕執行明年3000萬美元的勞資共同選擇權，進入自由球員市場，並從紅襪獲得1000萬美元買斷金。

格雷過去14季效力6支球隊，包括2022、23年在雙城56場先發，投出16勝13敗、防禦率2.90，尤其2023年在美聯塞揚獎票選排名第2，不敵洋基隊柯爾（Gerrit Cole）；雙城18日正式宣布和格雷簽妥兩年合約，總額為5500萬美元，包括明年季結束後跳出合約的選項。

37歲的格雷今年18勝和費城人隊桑契斯（Cristopher Sanchez）並列大聯盟第1，卻未入選明星賽；美國媒體ESPN指出，儘管格雷的直球均速下滑，但擅長運用多種球路，變化球占了55%，依然保持高效率，過去4季投球局數都超過165局，熟練掌控6種球路，控球也高於平均水準。

大聯盟官網指出，這是雙城近年在自由球員市場最大一筆投資，格雷也將成為隊史最高薪投手，過去兩份更大合約都是內野手柯瑞亞（Carlos Correa）保有紀錄。