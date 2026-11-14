MLB／逾10支球隊要搶 今永昇太：我還沒到自己巔峰期
今永昇太季後投入自由球員市場，因本季表現出色吸引超過10隊競逐，他強調自己仍未到巔峰，盼加入能幫助其再進化的球隊。
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今永昇太季後投入自由球員市場，因本季表現出色吸引超過10隊競逐，他強調自己仍未到巔峰，盼加入能幫助其再進化的球隊。
33歲日籍左投今永昇太今年季後成為自由球員，面對超過10支大聯盟球隊提出的報價，會如何選擇下一個落腳處？今永昇太表示，目前離自己的「巔峰期」還很遠，希望能選擇一支能幫助自己達到巔峰狀態的球隊。
今永昇太旅美第三個球季，今年在小熊隊先發出賽32場，共投174.1局，拿下11勝10敗、防禦率3.77、送出174次三振，三項數據都是小熊全隊最佳，季後成為自由球員，成為多支大聯盟球隊爭相網羅的對象，據他的經紀人透露，提出報價的球隊超過10支。
日本媒體《NTV NEWS》今天刊出今永昇太的訪問，被問及如何選擇下一支球隊，今永昇太表示：「我認為自己的職業生涯巔峰期還沒到來，因此希望能夠選擇一支可以幫助我找出巔峰狀態、讓自己更接近那個境界的球隊。」
沒有預設自己還能在大聯盟打多久，今永昇太說：「即使簽下兩年合約，也不代表自己一定可以待滿兩年，因此一直都做好即使明天就結束棒球生涯，也不會留下遺憾的準備。」
今永昇太形容，大聯盟是一個「非比尋常的世界」，不只是競技水準非常高，還能搭乘包機、擁有寬敞的休息室，想吃的東西也能立刻準備好，「我想在這個非比尋常的世界待更久一點，因此希望自己能成為一名無論何時都受到球隊需要的球員。」
他本季在小熊先發32場，投174.1局拿11勝10敗、防禦率3.77、174次三振，三項數據都居全隊最佳，因此成為自由球員後受到超過10支大聯盟球隊關注。 他認為自己的職業巔峰期還沒到，希望選擇一支能幫助自己找出最佳狀態、讓能力更接近巔峰的球隊，而不只是單純追求合約或知名度。 他沒有預設自己還能打多久，認為即使兩年合約也不代表一定待滿，因此始終做好隨時結束生涯的準備，同時希望自己能成為球隊長期需要的球員。
精華 FAQ
他本季在小熊先發32場，投174.1局拿11勝10敗、防禦率3.77、174次三振，三項數據都居全隊最佳，因此成為自由球員後受到超過10支大聯盟球隊關注。
他認為自己的職業巔峰期還沒到，希望選擇一支能幫助自己找出最佳狀態、讓能力更接近巔峰的球隊，而不只是單純追求合約或知名度。
他沒有預設自己還能打多久，認為即使兩年合約也不代表一定待滿，因此始終做好隨時結束生涯的準備，同時希望自己能成為球隊長期需要的球員。
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