我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳遭爆誤導Nvidia高層 曾打算告紐時

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

MLB／逾10支球隊要搶 今永昇太：我還沒到自己巔峰期

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今永昇太。(美聯社)
今永昇太。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

今永昇太季後投入自由球員市場，因本季表現出色吸引超過10隊競逐，他強調自己仍未到巔峰，盼加入能幫助其再進化的球隊。

33歲日籍左投今永昇太今年季後成為自由球員，面對超過10支大聯盟球隊提出的報價，會如何選擇下一個落腳處？今永昇太表示，目前離自己的「巔峰期」還很遠，希望能選擇一支能幫助自己達到巔峰狀態的球隊。

今永昇太旅美第三個球季，今年在小熊隊先發出賽32場，共投174.1局，拿下11勝10敗、防禦率3.77、送出174次三振，三項數據都是小熊全隊最佳，季後成為自由球員，成為多支大聯盟球隊爭相網羅的對象，據他的經紀人透露，提出報價的球隊超過10支。

日本媒體《NTV NEWS》今天刊出今永昇太的訪問，被問及如何選擇下一支球隊，今永昇太表示：「我認為自己的職業生涯巔峰期還沒到來，因此希望能夠選擇一支可以幫助我找出巔峰狀態、讓自己更接近那個境界的球隊。」

沒有預設自己還能在大聯盟打多久，今永昇太說：「即使簽下兩年合約，也不代表自己一定可以待滿兩年，因此一直都做好即使明天就結束棒球生涯，也不會留下遺憾的準備。」

今永昇太形容，大聯盟是一個「非比尋常的世界」，不只是競技水準非常高，還能搭乘包機、擁有寬敞的休息室，想吃的東西也能立刻準備好，「我想在這個非比尋常的世界待更久一點，因此希望自己能成為一名無論何時都受到球隊需要的球員。」

精華 FAQ

  • 他本季在小熊先發32場，投174.1局拿11勝10敗、防禦率3.77、174次三振，三項數據都居全隊最佳，因此成為自由球員後受到超過10支大聯盟球隊關注。

  • 他認為自己的職業巔峰期還沒到，希望選擇一支能幫助自己找出最佳狀態、讓能力更接近巔峰的球隊，而不只是單純追求合約或知名度。

  • 他沒有預設自己還能打多久，認為即使兩年合約也不代表一定待滿，因此始終做好隨時結束生涯的準備，同時希望自己能成為球隊長期需要的球員。

MLB 大聯盟

上一則

NBA／第一節就落後 格林怒推飛溫班亞瑪 勇士慘輸馬刺36分

延伸閱讀

MLB史上第1人 26歲梅西克入圍塞揚 幫守護者多賺1支選秀籤

MLB史上第1人 26歲梅西克入圍塞揚 幫守護者多賺1支選秀籤
MLB／率釀酒人103勝 墨菲連3年獲「最佳總教練」史無前例

MLB／率釀酒人103勝 墨菲連3年獲「最佳總教練」史無前例
MLB／全票榮獲美聯塞揚獎 斯萊特勒成洋基隊史最年輕得主

MLB／全票榮獲美聯塞揚獎 斯萊特勒成洋基隊史最年輕得主
MLB／費爾柴德大秀中文打招呼 最難忘台日大戰球迷瘋狂支持

MLB／費爾柴德大秀中文打招呼 最難忘台日大戰球迷瘋狂支持

熱門新聞

前NBA球星歐頓進軍成人平台，圖為他2017年的照片。（路透）

前NBA球星進軍OnlyFans 開帳號8天賺了5萬美元 還有限定裸照

2026-11-08 00:40
芮芭奇娜退出WTA年終賽。（路透）

網球／不拚衛冕了 世界第1芮芭奇娜退出WTA年終賽

2026-11-07 18:38
高球名將老虎伍茲。（美聯社）

出軌風波17年後 老虎伍茲與前妻同框了 17歲兒子現身

2026-11-06 19:22
梅西連續兩季奪得聯賽金靴獎，是史上第一人。(路透)

足球／梅西連續2年奪MLS金靴獎 史上第1人

2026-11-08 09:00
勇士隊球星柯瑞7日拿下41分。（美聯社）

NBA／轟41分締造神紀錄超越LBJ、喬丹 柯瑞喊非常榮耀

2026-11-08 03:05
阿爾卡拉斯8日手捧冠軍獎盃慶祝。（路透）

網球／阿爾卡拉斯首奪巴黎大師賽冠軍：我終於打出水準

2026-11-08 20:01

超人氣

更多 >
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
她驚吐黃仁勳「早該出軌了」教正宮如何自保

她驚吐黃仁勳「早該出軌了」教正宮如何自保
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11