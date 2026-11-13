我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

MLB／國聯中區包辦4大獎最風光 兩聯盟MVP和塞揚都全票史上首見

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
釀酒人隊米蕭洛斯基以全票之姿勝出奪得賽揚獎。（歐新社）
釀酒人隊米蕭洛斯基以全票之姿勝出奪得賽揚獎。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

大聯盟年度獎項出爐，兩聯盟MVP與塞揚皆全票當選創下史上首見紀錄，而國聯4大獎更全由中區球隊與人物包辦。

美國職棒大聯盟年度獎項開獎完畢，兩聯盟年度MVP、塞揚得主都是全票當選，寫下大聯盟史上首見奇景，而國聯4座獎項都落入中區球隊手中，成為今年最豐收分區。

年度MVP在12日揭曉，國聯得主為小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），美聯則由太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）稱霸。

兩人沒落下任何一張第一名選票，寫下史上第三次兩聯盟MVP皆全票獲獎，過去兩次就在不久前，為2023年美聯大谷翔平和國聯亞古納（Ronald Acuña Jr.）、2024年美聯賈吉（Aaron Judge）和國聯大谷翔平。

今年塞揚票選也呈現一面倒，洋基隊斯萊特勒（Cam Schlittler）、釀酒人隊米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）都以全票之姿勝出，聯手締造史上第一次兩聯盟年度MVP、塞揚皆全票當選。

此外，年度MVP阿姆斯壯所屬的小熊、塞揚米蕭洛斯基所屬的釀酒人都為中區球隊，加上今年國聯新人王由紅人隊史都華（Sal Stewart）出線，釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）收下國聯最佳總教練，上演國聯中區球隊通殺年度獎項。

精華 FAQ

  • 今年最特別的是兩聯盟的年度MVP與塞揚都由全票當選，這是大聯盟史上第一次出現兩聯盟四大獎全部全票通過的情況，具高度歷史意義。

  • 國聯MVP由小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）拿下，美聯MVP則由太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）奪得，兩人都沒有拿到任何第一名以外的選票。

  • 因為國聯4座年度獎項都落入中區相關球隊與人物手中，包括小熊拿下MVP、釀酒人包辦塞揚與最佳總教練、紅人奪新人王，形成中區通殺的局面。

大谷翔平 MLB 大聯盟

上一則

NBA／三節就打趴獨行俠 小鮑爾22分、9助攻助缺少一哥的灰狼5連勝

延伸閱讀

MLB／太空人艾瓦瑞茲通殺選票奪美聯MVP 純DH獲獎史上第二人

MLB／太空人艾瓦瑞茲通殺選票奪美聯MVP 純DH獲獎史上第二人
MLB／大谷半張第1名選票都沒撈到 小熊PCA史詩級全方位賽季奪國聯MVP

MLB／大谷半張第1名選票都沒撈到 小熊PCA史詩級全方位賽季奪國聯MVP
MLB／大谷翔平連續6年「入圍MVP」挑戰4連霸今年有難度

MLB／大谷翔平連續6年「入圍MVP」挑戰4連霸今年有難度
MLB／率釀酒人103勝 墨菲連3年獲「最佳總教練」史無前例

MLB／率釀酒人103勝 墨菲連3年獲「最佳總教練」史無前例

熱門新聞

高球名將老虎伍茲。（美聯社）

出軌風波17年後 老虎伍茲與前妻同框了 17歲兒子現身

2026-11-06 19:22
特魯索娃在2022年冬奧花式滑冰比賽中獲得女子單人滑亞軍。 （中新社檔案照）

花式滑冰「四周跳女王」時隔5年亮相 多了個「比賽搭子」

2026-11-06 13:31
前NBA球星歐頓進軍成人平台，圖為他2017年的照片。（路透）

前NBA球星進軍OnlyFans 開帳號8天賺了5萬美元 還有限定裸照

2026-11-08 00:40
芮芭奇娜退出WTA年終賽。（路透）

網球／不拚衛冕了 世界第1芮芭奇娜退出WTA年終賽

2026-11-07 18:38
梅西連續兩季奪得聯賽金靴獎，是史上第一人。(路透)

足球／梅西連續2年奪MLS金靴獎 史上第1人

2026-11-08 09:00
詹姆斯與妻子薩凡納。(美聯社)

NBA／詹姆斯轉戰76人隊 妻子嘆「往返三地」生活快被逼瘋

2026-11-04 02:40

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理