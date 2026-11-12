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MLB／太空人艾瓦瑞茲通殺選票奪美聯MVP 純DH獲獎史上第二人

記者陳宛晶／即時報導
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太空人隊指定打擊艾瓦瑞茲奪得美聯年度MVP。（美聯社）
太空人隊指定打擊艾瓦瑞茲奪得美聯年度MVP。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

太空人隊艾瓦瑞茲以全票姿態拿下美聯MVP，成為史上第2位純指定打擊獲獎者，並以聯盟頂尖打擊數據壓倒群雄。

美國職棒大聯盟年度MVP 12日開獎，美聯得主毫無意外，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）包辦全部30張第一名選票，跟進2024年大谷翔平行列，成為史上第二位指定打擊獲獎球員。

艾瓦瑞茲以總分420分毫無懸念勝出，光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）拿到27張第二名選票、總分267分排名第二，皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）取得2張第二名選票、總分188分，排名第三。

美聯塞揚得主洋基隊施萊特勒（Cam Schlittler）在年度MVP票選也高居第4位，美聯全壘打、打點雙冠王金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）排在第五。此外，美聯新人王老虎隊麥克尼格（Kevin McGonigle）拿到109分，排名第七；效力白襪隊的日籍重砲村上宗隆，也拿到1張第六名選票。

艾瓦瑞茲本季繳出驚人火力，儘管在8月陷入低潮，仍繳出全季打擊率0.316、上壘率0.432、長打率0.601、整體攻擊指數1.033，全數都是大聯盟第一，敲出179支安打、42轟、116分打點。

純指定打擊過往在年度MVP票選上相對劣勢，史上只有8次主要位置為DH的選手在票選排名前3，而2024年大谷翔平成為DH獲獎第一人，如今艾瓦瑞茲跟進行列，成為史上第二人。

太空人隊指定打擊艾瓦瑞茲奪得美聯年度MVP。（取材自MLB官方X）
太空人隊指定打擊艾瓦瑞茲奪得美聯年度MVP。（取材自MLB官方X）

精華 FAQ

  • 他包辦30張第一名選票，以總分420分高票勝出，展現壓倒性優勢；本季打擊率、上壘率、長打率與整體攻擊指數都居大聯盟第1。

  • 艾瓦瑞茲以主要位置為DH的身分奪獎，成為史上第2位純指定打擊MVP。前一位是2024年的大谷翔平，顯示DH球員也能獲得最高肯定。

  • 光芒隊卡米奈羅以267分排名第2，皇家隊惠特以188分居第3；洋基隊施萊特勒第4，金鶯隊阿隆索第5，老虎隊麥克尼格第7。

大谷翔平 MLB 太空人

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