我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

黃仁勳辭職 川普傳力保他到最後一刻 紐時揭背後原因

MLB／大谷半張第1名選票都沒撈到 小熊PCA史詩級全方位賽季奪國聯MVP

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小熊隊阿姆斯壯贏得國聯MVP。（路透）
小熊隊阿姆斯壯贏得國聯MVP。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

小熊隊阿姆斯壯以全票拿下國聯MVP，大谷翔平名列第二且首度未獲第一名選票，阿姆斯壯的40轟41盜與10.6WAR成為本季最大亮點。

國聯年度MVP開獎，毫無意外由小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）勝出，拿到所有30張第一名選票，道奇隊日籍球星大谷翔平只能落居第二，中斷連續3年奪年度MVP，這也是大谷近6年來首度在MVP票選沒拿到第一名選票。

阿姆斯壯本季繳出打擊率0.280、上壘率0.372、長打率0.570、整體攻擊指數0.942，敲出175安、45轟（並列大聯盟第一）、107分打點，加上41盜，成為今年唯一「40-40俱樂部」成員，他也是史上第二位單季40盜以上的大聯盟全壘打王，前一人為1909年柯布（Ty Cobb）的9轟78盜。

阿姆斯壯繳出大聯盟史上最全方位的賽季之一，由數據網站FanGraphs計算的WAR值（勝場貢獻值）高達10.6，與排名第二的皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）7.0差距達到3.6，海放眾家選手，寫下1956年以來首次第一名與第二名差距達到3以上。

阿姆斯壯沒落下任何一張第一名選票，大谷翔平輸得並不冤，共拿到26張第二名、2張第三名、2張第四名選票，總分264分排名第二，釀酒人隊圖朗（Brice Turang）以190分排名第三。

大谷從2021年起4奪年度MVP，包括2座美聯、2座國聯，2022年排名第二也撈到2張第一名選票，今年是他近6年來首度第一名選票掛蛋。

小熊隊阿姆斯壯贏得國聯MVP。（取材自MLB官方X）
小熊隊阿姆斯壯贏得國聯MVP。（取材自MLB官方X）

精華 FAQ

  • 小熊隊的阿姆斯壯拿下國聯年度MVP，並囊括30張第一名選票，形成全票當選。大谷翔平則以264分排名第二，未能撼動最終結果。

  • 他繳出打擊率0.280、45轟、107分打點與41盜，還有0.942的OPS和10.6WAR，成為唯一40-40成員，也締造極罕見的全方位表現。

  • 大谷近6年來首度在MVP票選中沒有拿到第一名選票，僅獲26張第二名、2張第三名與2張第四名票。雖然仍是高票第二，但中斷連3年奪MVP。

MLB 道奇 大聯盟

上一則

NBA／裁判沒帶哨子？布朗森34分鐘「0罰球」尼克主帥超傻眼

下一則

NBA／詹姆斯缺陣76人多點開花退暴龍 成東區第二支10勝球隊

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連續6年「入圍MVP」挑戰4連霸今年有難度

MLB／大谷翔平連續6年「入圍MVP」挑戰4連霸今年有難度
MLB／山本由伸無緣塞揚獎 連兩年入選年度最佳陣容

MLB／山本由伸無緣塞揚獎 連兩年入選年度最佳陣容
MLB／率釀酒人103勝 墨菲連3年獲「最佳總教練」史無前例

MLB／率釀酒人103勝 墨菲連3年獲「最佳總教練」史無前例
MLB／全票榮獲美聯塞揚獎 斯萊特勒成洋基隊史最年輕得主

MLB／全票榮獲美聯塞揚獎 斯萊特勒成洋基隊史最年輕得主

熱門新聞

高球名將老虎伍茲。（美聯社）

出軌風波17年後 老虎伍茲與前妻同框了 17歲兒子現身

2026-11-06 19:22
特魯索娃在2022年冬奧花式滑冰比賽中獲得女子單人滑亞軍。 （中新社檔案照）

花式滑冰「四周跳女王」時隔5年亮相 多了個「比賽搭子」

2026-11-06 13:31
前NBA球星歐頓進軍成人平台，圖為他2017年的照片。（路透）

前NBA球星進軍OnlyFans 開帳號8天賺了5萬美元 還有限定裸照

2026-11-08 00:40
芮芭奇娜退出WTA年終賽。（路透）

網球／不拚衛冕了 世界第1芮芭奇娜退出WTA年終賽

2026-11-07 18:38
梅西連續兩季奪得聯賽金靴獎，是史上第一人。(路透)

足球／梅西連續2年奪MLS金靴獎 史上第1人

2026-11-08 09:00
詹姆斯與妻子薩凡納。(美聯社)

NBA／詹姆斯轉戰76人隊 妻子嘆「往返三地」生活快被逼瘋

2026-11-04 02:40

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理
川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」

川普點名庫克接黃仁勳「傳奇接替傳奇」