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MLB／率釀酒人103勝 墨菲連3年獲「最佳總教練」史無前例

記者葉姵妤／即時報導
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釀酒人隊教頭墨菲。（路透）
釀酒人隊教頭墨菲。（路透）

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文章摘要整理：

墨菲帶領釀酒人拿下世界大賽冠軍並締造103勝佳績，成為史上首位連3年獲年度最佳總教練的教頭，也刷新多項隊史與聯盟紀錄。

2026年年度最佳總教練獎今天揭曉，釀酒人隊教頭墨菲（Pat Murphy）今年率隊奪下隊史首座世界大賽冠軍，同時也成為史上首位連續三年拿下年度最佳總教練獎的教頭，美聯則由白襪隊教頭凡納伯（Will Venable）獲獎。

年度最佳總教練獎在例行賽結束後就進行票選，由30位美國棒球記者協會（BBWAA）成員（國聯各城市各有兩名）進行投票。當時釀酒人僅是連續4年拿下國聯中區冠軍的隊伍，但墨菲率隊在例行賽打出大聯盟最佳的103勝，再次突破隊史最佳紀錄。

如今墨菲不僅是率領釀酒人奪下世界冠軍的教頭，也再次獲頒BBWAA國聯年度最佳總教練獎，成為史上第9位在同一個球季同時拿下此獎項和世界大賽冠軍的總教練。

墨菲成為史上首位連三年拿下年度最佳總教練獎的教頭，釀酒人隊史至今拿下的三座最佳總教練獎都是握在他手中，他也成為繼考克斯（Bobby Cox）、貝克（Dusty Baker）及法蘭柯納（Terry Francona）後，史上第4位在同一支球隊三度獲獎的總教練。

墨菲帶領的釀酒人成為大聯盟史上第一支例行賽拿下100勝，卻沒有任何一波連勝超過5場的球隊。全隊全壘打數在大聯盟排名倒數第二，得分卻高居第二；團隊得失分差達到+214分，不僅是全大聯盟最佳，也刷新隊史紀錄，超越1982年美聯冠軍釀酒人所創下的+174分。

投手方面，伍鐸夫（Brandon Woodruff）缺席大半球季，普里斯特（Quinn Priester）整季報銷，但釀酒人162場例行賽中，有80場賽事安排菜鳥投手先發，比例也是大聯盟最高。

墨菲能有效管理球隊戰力，也讓選手充分發揮自身的能力，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在國聯冠軍賽遭釀酒人橫掃前也曾表示：「我認為墨菲帶領球隊的方式非常出色。」肯定釀酒人用打棒球應有的方式在比賽，每場比賽都很有競爭力。

精華 FAQ

  • 他率隊拿下隊史首座世界大賽冠軍，例行賽也打出大聯盟最佳的103勝，並再次刷新隊史勝場紀錄，成為球隊與聯盟本季最受矚目的教頭之一。

  • 因為他成為史上首位連續3年拿下年度最佳總教練獎的教頭，此外釀酒人隊史3座此獎也全由他包辦，顯示其執教成就前所未有。

  • 球隊雖有主力投手長時間缺陣，仍在162場中安排80場由菜鳥先發，比例居大聯盟最高；同時全壘打偏少卻能高居得分第2，展現極佳整體調度。

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