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網球／阿爾卡拉斯首奪巴黎大師賽冠軍：我終於打出水準

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阿爾卡拉斯8日手捧冠軍獎盃慶祝。（路透）
阿爾卡拉斯8日手捧冠軍獎盃慶祝。（路透）

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阿爾卡拉斯在巴黎大師賽決賽直落2盤擊敗謝爾頓，首度封王並拿下生涯第9座大師賽冠軍，賽後強調自己在心理與比賽掌控上都有進步。

西班牙網球名將「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）延續近期火熱狀態，8日在巴黎大師賽決賽以7：6（5）、7：5擊敗美國好手謝爾頓（Ben Shelton），首度奪下巴黎大師賽冠軍，也是個人生涯第9座ATP大師賽冠軍。阿爾卡拉斯表示，這次奪冠不僅是技術上的突破，更重要的是心理層面「向前邁進了一步」。

23歲的阿爾卡拉斯今年因右手腕受傷，缺席賽季超過4個月，但復出後逐漸找回狀態。他上周才拿下維也納公開賽冠軍，本周再度封王，自美國網球公開賽後參加的3場決賽全數獲勝。今年累計拿下5座冠軍，生涯冠軍數增至29座，其中包括上個月的日本公開賽。

決賽第1盤，阿爾卡拉斯面對謝爾頓強勢發球，多次化解危機，總共救回6個破發點，最終透過搶7以7：6拿下。第2盤他一度以2：4落後，但隨即回破謝爾頓發球局，扭轉戰局，最終在第2個賽末點以一記反拍直線致勝球結束比賽。

阿爾卡拉斯賽後張開雙臂慶祝，臉上露出笑容，一度激動落淚。他表示：「這是我追逐很久的目標。我職業生涯一些最艱難的失利，都發生在這裡。終於，我在這裡打出了自己的水準，也找到了正確的方向與方法。」

阿爾卡拉斯進一步表示：「我認為這一周在心理層面向前邁進了一步。我努力保持正面態度，在精神上保持堅強，也很高興自己每場比賽都能控制情緒。」

這是阿爾卡拉斯生涯第5次對戰謝爾頓取得第4勝。兩人今年美國公開賽8強曾上演激戰，當時比賽一路打到凌晨3時33分，最終由謝爾頓勝出，之後他一路闖進決賽，才敗給德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。

謝爾頓本場比賽發出12記愛司球，是阿爾卡拉斯的2倍，但仍無法把握關鍵機會。謝爾頓賽後坦言，面對阿爾卡拉斯，得分機會非常有限，「這個窗口很小，如果錯過機會，很可能就不會再有下一次。」他也肯定對手在關鍵時刻的表現與實力。

值得一提的是，謝爾頓近期將阿爾卡拉斯前教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）納入教練團。費雷羅去年與阿爾卡拉斯結束長期合作關係，兩名球員在決賽後仍展現良好互動，阿爾卡拉斯奪冠後特別繞過球網擁抱謝爾頓，並拍了拍他的胸口，為這場決賽畫下句點。

美國選手謝爾頓與阿爾卡拉斯交手。(歐新社)
美國選手謝爾頓與阿爾卡拉斯交手。(歐新社)

精華 FAQ

  • 他以7：6（5）、7：5直落2盤取勝，首盤救回6個破發點並靠搶7先聲奪人，次盤在落後時迅速回破，最後以反拍直線致勝球結束比賽。

  • 這是他首度奪下巴黎大師賽冠軍，也是生涯第9座ATP大師賽冠軍、總第29冠。更重要的是，他認為自己在心理層面也完成突破。

  • 謝爾頓全場發出12記愛司，但在關鍵分把握有限，面對阿爾卡拉斯時得分窗口很小，一旦錯過就難再有機會，最終仍無法改變戰局。

阿爾卡拉斯

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