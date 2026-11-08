MLB／挑戰台灣第1人 25歲投手曾峻岳申請入札 45天交涉期開跑

富邦悍將隊投手曾峻岳。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 富邦悍將投手曾峻岳正式申請入札，展開45天與美職球隊的交涉期，若成功將成中職首位透過入札加盟大聯盟球員，但年底可能遭遇封館變數。

台灣投手、效力於富邦悍將隊的曾峻岳挑戰旅外，正式向美國大聯盟 申請入札，45天交涉期為11月8日到12月22日，但今年多了其他變數，由於現行勞資協議將在12月1日到期，大聯盟可能在這之後啟動封館，曾峻岳挑戰旅美之路面臨時間壓力。

曾峻岳如果成功，將是中職史上第一位透過「入札制度」登上大聯盟的球員。

25歲的曾峻岳二度挑戰旅外，2023年叩關失敗，經過3年磨練後帶著更穩定的球技，再次上架海外自由市場，傳出吸引複數美職球隊探詢。

曾峻岳已正式向大聯盟提出入札申請，他的交涉期將從美國時間11月8日上午8點起跑，期限為12月22日，大聯盟各隊都可與他展開接洽。

美聯社報導介紹曾峻岳為2021年中職新人王，他在今年參與世界棒球經典賽，對戰南韓、捷克隊登板，面對南韓隊之戰取得救援成功，四縫線直球均速達93.7哩，也搭配使用卡特球。

根據大聯盟與中職的入札協議，若曾峻岳簽下大聯盟合約，悍將球團可獲得的入札金，在合約總額的前2500萬美元部分將可獲得20%，接下來2500萬美元採計比例為17.5%，超過5000萬美元的部分則為15%，若有激勵獎金、執行選擇權等，相關收入也將採15%為入札金。

若曾峻岳簽下小聯盟合約，入札金將是簽約金的25%，若合約包含進入大聯盟40人名單的薪資條件，相關收入也將採計15%為入札金。