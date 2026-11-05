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MLB／守護者投手涉賭「公雞、母雞」成暗號 捕手出庭作證

記者陳宛晶／即時報導
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守護者隊投手克拉塞、歐提茲涉賭，2日出庭速寫圖。（路透）
守護者隊投手克拉塞、歐提茲涉賭，2日出庭速寫圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

守護者投手克拉塞與歐提茲涉賭案開庭，檢方指控兩人以暗語操縱投球並獲利，捕手奈勒則作證說自己直到案發後才知道可針對單球下注。

守護者隊投手克拉塞（Emmanuel Clase）、歐提茲（Luis Ortiz）涉賭，本周開庭審理，事發時效力守護者、目前隸屬釀酒人隊的捕手奈勒（Bo Naylor）以證人身分出庭，他表示，直到案件曝光之後，自己才知道可以針對單球下注。

克拉塞遭到指控從2023年即向賭客提供投球資訊，讓賭客得以針對單一投球下注好球或壞球，並在2025年拉攏歐提茲加入，兩人非法獲利至少46萬美元，事件在2025年爆發之後，兩人被放入限制名單，在這段時間無薪休假。

此案本周開庭審理，兩人的辯護律師都主張是遭到賭客利用，檢察官則認為兩人就是毫無疑問的「作弊者」，在休息室內利用「公雞」、「母雞」等暗語溝通操縱投球，事先告訴賭客將會使用什麼球路。

奈勒在庭上先觀看數段克拉塞、歐提茲投球畫面後，檢察官詢問他是否知道可以針對單球下注，奈勒回應：「不知道，直到這件事發生後才知道。」

現為釀酒人隊捕手的奈勒5日以證人身分出庭。(美聯社)
現為釀酒人隊捕手的奈勒5日以證人身分出庭。(美聯社)

進一步被問到捕手是否在每一球投出之前就知道投手會投的球路與位置，奈勒表示，賽前會議就會擬定對戰策略，根據每位打者打擊習性與弱點，研擬最有效的投球方式，而在每一球投出之前，捕手都會指示球種、位置，但投手對於最後實際投出的球路擁有決定權，因為他們可以否決配球、改投其他球種。

奈勒表示，再出色的投手，都無法保證每一球都能投到預定的位置，但他也稱克拉塞擁有「相當不錯的控球」。

此外，辯方先前指控，克拉塞會在比賽中與賭客聯繫，此舉違反美國職棒大聯盟規定。奈勒表示，自己與兩位投手關係都非特別親近，但確實常在休息室看到克拉塞使用手機。

克拉塞的辯護律師也向奈勒詢問，是否聽過奈勒會與家鄉熟人一起參與鬥雞，奈勒對此表示，有聽過這樣的說法，但消息來源是休息室裡聽到的傳聞。克拉塞辯護律師指出，克拉塞只是和友人一樣熱中鬥雞和骨牌，而鬥雞在多明尼加為合法活動，並不是非法博弈。

精華 FAQ

  • 檢方指控克拉塞自2023年起向賭客提供投球資訊，讓對方能對單一投球下注好球或壞球，並在2025年拉攏歐提茲加入，兩人非法獲利至少46萬美元。

  • 檢察官認為，這些暗語是兩人在休息室內用來溝通與操縱投球的方式，目的在於事先告訴賭客將投出何種球路，進而配合單球下注安排。

  • 奈勒表示自己直到案件曝光後才知道可針對單球下注，也說捕手雖會在賽前擬定配球策略並指示球種位置，但投手仍可否決配球，最後球路不一定完全照計畫。

MLB

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