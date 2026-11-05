MLB／費爾柴德大秀中文打招呼 最難忘台日大戰球迷瘋狂支持

經典賽國手費爾柴德訪台，受訪時表示真的非常感謝台灣球迷的關注跟喜愛。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 費爾柴德訪台以中文向球迷問好，分享經典賽後對台灣文化、球迷熱情與隊友情誼的深刻感受，也表示未來仍願意再為中華隊出賽。

3月代表中華隊參加經典賽 的美國職棒好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天（5日）出席訪台記者會，一開始就用中文向大家打招呼：「大家好，很是費仔，很開心又回到台灣了，謝謝大家一直支持我。」

▲ 影片來源：聯合新聞網

經典賽國手費爾柴德與老婆、父母、弟弟訪台，受訪時表示代表台灣隊之前，對台灣的了解沒有到很深入，參與經典賽之後，他發現台灣的球迷對棒球真的非常熱情。

費爾柴德在經典賽後人氣暴漲，受到國內球迷喜愛，讓他十分感動， 這次全家重返台灣，強調會有很多時間和球迷相處，也會更了解台灣的文化和食物。

費爾柴德表示，參加經典賽前對台灣沒有很深入了解，後來發現球迷非常熱情，尤其經典賽對日本隊之戰，進場人數和對手一樣多，有很深刻的體會。

待在中華隊的經驗讓費爾柴德很有感觸，他說，本來有些忐忑，因為對球隊很陌生，後來發現隊友都很友好，林家正會說英文，也聽過張育成的名字，透過林家正的協助和大家變得更熟。開心融入團隊。

費爾柴德表示，回到美國打球後，有很多台灣球迷開車5到8小時到球場看他，真的非常感謝，「台灣現在是我的第二個家，球迷是家人。」

費仔在台中也被認出來 下周會要和老友陳傑憲碰面

費爾柴德透露，這次有陪著媽媽回故鄉台中逛逛，看了歌劇院和教堂，也抽空到高美溼地。費爾柴德分享最享受台灣美食的是媽媽，他接下來想嘗試去夜市與吃火鍋，而臭豆腐的部份吃了，他覺得還不錯，但不是他最喜愛的選項，但是他會再嘗試一次。

費仔說：「在台中小市集有球迷希望一起拍照，很驚訝在台北之外也被認出來，太太覺得很開心。」

今年能參加經典賽都是因為媽媽的關係，很感謝球迷一路支持，希望每年都能和台灣互動。

費爾柴德在中華隊期間和隊友建立良好關係，比賽結束至今也保持連絡，他說：「我們用IG互相追蹤，主動傳訊息，碰到有趣的事會一起分享。」

統一獅隊球星陳傑憲事先錄好影片，今天在記者會上播放，希望費爾柴德好好享受在台灣的一切，感謝他一起回饋小朋友，也別忘了一起打拚的日子。

費爾柴德看到這段影片露出開心笑容，後來受訪時說：「下周會和傑憲碰面。」

驚訝台灣有這麼多好選手 費爾柴德直接點名李灝宇

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）結束3月經典賽任務後，回到美職在大聯盟守護者、水手隊出賽15場，他說：「今年是大聯盟出賽較少的一季， 3A每天出賽是新體驗，也有一些幫助。」

費爾柴德生涯第6年在大、小聯盟升降次數多，他表示，若是生涯早期會覺得比較挫折，現在已經成長不少，做好可控制的事最重要，每天竭盡所能拿出最好表現；至於參加經典賽是否影響球季，事前已有很多了解，覺得例行賽表現和經典賽沒有關係。

費仔長期在美職體系發展，今年經典賽是國際賽初體驗，也看到和大聯盟不同的球風，他覺得很有收穫，也對台灣球員有更進一步了解。他說：「很驚訝台灣有這麼多好選手，在大、小聯盟看了不少，李灝宇就是其中之一，台灣選手有好的水準和條件，未來會有更多機會到美國發展。」

下屆經典賽會再代表中華隊嗎？費爾柴德表示，如果還有機會出賽，當然會是很棒的體驗。

費爾柴德訪台加盟中職？「能被球隊欣賞都要非常感謝」

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）打完本屆世界棒球經典賽後人氣暴漲，擁有不少台灣死忠球迷，未來有機會在台打球嗎？他說：「交給經紀公司處理。」

味全龍隊總教練葉君璋曾在季中證實，球團接觸過費爾柴德，不過要看球隊整體狀況而定；費仔表示，能被任何球隊欣賞都要非常感謝，未來若有任何合約，都由經紀公司負責，現在就是每一天把自己做到最好。

費爾柴德2021年登上大聯盟，生涯6年歷經響尾蛇、水手、巨人、紅人、勇士、守護者隊，生涯合計出賽292場，打擊率2成21、全壘打18支、打點69分，今年球季結束後成為自由球員。

回想3月披上中華隊球衣，生涯首次參加國際賽前的心情，費爾柴德說：「有機會好好享受即將發生的這一切，很開心有這種機會，這是美好的回憶，若有機會再打經典賽會很高興。」

經典賽國手費爾柴德（中）與老婆、父母、弟弟訪台。（記者蘇健忠／攝影）

費爾柴德（Stuart Fairchild）和妻子開心合影。（記者蘇健忠／攝影）