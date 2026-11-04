MLB／官網預測釀酒人明年戰力最強 道奇「邊飛行邊維修飛機」

釀酒人或許正在打造一個王朝，也可能遭遇挫折，不過全隊此刻仍沉浸在封王喜悅中。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 官網公布明年團隊戰力榜，釀酒人因奪冠與季後賽強勢表現被看好居首，道奇、洋基與光芒也名列前段，天使和洛磯則墊底。

釀酒人隊上周奪下隊史首座世界大賽冠軍，大聯盟官網今天首次推出明年團隊戰力排行榜，由撰稿團隊共同預測，最大熱門毫無意外，當然就是這支衛冕軍，道奇 隊排名第2，接著是洋基 、光芒、勇士隊，排名倒數兩隊正是今年戰最爛的天使和洛磯隊。

釀酒人今年在季後賽連續扳倒教士、道奇、光芒，3個系列賽打出11勝2敗，包括國聯冠軍賽4戰橫掃道奇；官網指出，釀酒人或許正在打造一個王朝，也可能遭遇挫折，不過全隊此刻仍沉浸在封王喜悅中（甚至還沒擦乾眼角的香檳），暫時無暇顧及這些。

官網也提到，道奇打到國聯冠軍賽階段，顯得有些老邁、後勁不足，對一支以老將為核心的球隊來說，這種情況並不罕見；但陣中年輕新秀蓄勢待發，團隊展現出「邊飛行邊維修飛機」的高超運作能力，不少老將都是傳奇人物，未來注定會入選名人堂，這支球隊絕對不會就此衰退。

洋基明年戰力被評為美聯最佳，官網強調該隊這次季後賽表現再次令人失望，但少了當今世界最強打者賈吉（Aaron Judge），想要走得更遠絕非易事，他的健康狀況固然重要，但球隊如今擁有不少年輕才俊，明定一會捲土重來，再次發起衝擊。

官網提到光芒時形容「世界大賽似乎還沒真正進入高潮就已經結束了」，但這不應掩蓋球隊本季出色表現，很多人預測他們會在美聯東區墊底，最後卻締造隊史第3次打進世界大賽紀錄；光芒季後面臨許多抉擇，但從過去經驗來看，球團所做的決定大多都非常明智。

官網今天列出的團隊戰力排行榜依序是釀酒人、道奇、洋基、光芒、勇士、紅襪、小熊、教士、費城人、白襪、守護者、響尾蛇、藍鳥、水手、海盜、太空人、大都會、金鶯、老虎、遊騎兵、馬林魚、紅雀、國民、雙城、紅人、皇家、巨人、運動家、天使、洛磯。