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MLB史上第1人 26歲梅西克入圍塞揚 幫守護者多賺1支選秀籤

記者陳宛晶／即時報導
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梅西克圍美聯年度最佳新人，也在美聯塞揚上榜。(美聯社)
梅西克圍美聯年度最佳新人，也在美聯塞揚上榜。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

守護者26歲左投梅西克同時入圍美聯新人王與塞揚，因塞揚名列前3，依PPI制度確定為球隊在2027年多帶來1支選秀籤。

美國職棒大聯盟今天公布年度獎項入圍名單，守護者隊26歲左投梅西克（Parker Messick）不僅入圍美聯年度最佳新人，也在美聯塞揚上榜，成為史上第一位以新人王以外條件幫球隊多拿到一支選秀權的選手。

過往不乏有球隊為了延後大物新人取得自由球員資格的時間，精算年資，刻意延後幾周將其升上大聯盟，因此在2022年的勞資協議中提出對應方法，通過「潛力新秀升級獎勵條件（Prospect Promotion Incentive）」。

若新人在開季兩周以內升上大聯盟，且幾乎全年在大聯盟度過，最終獲得年度最佳新人，或是在取得薪資仲裁資格之前就入圍年度MVP或塞揚獎，球隊將額外獲得選秀權，稱之為「PPI選秀權」，藉此鼓勵球隊在開季就將新人納入名單。

制度上路以來，共有6隊受惠，全數都是透過新人王達成條件；今年梅希克雙料上榜，儘管美聯新人王還要等待開獎，但塞揚排名前3，已確定為守護者在2027年選秀多拿到一支選秀籤。

梅希克本季在大聯盟出賽32場皆為先發，取得12勝9敗、防禦率2.56，186.1局投球送出193次三振，塞揚競爭對手將是藍鳥隊希斯（Dylan Cease）、洋基隊施萊特勒（Cam Schlittler）。

精華 FAQ

  • 他同時入圍美聯年度最佳新人與塞揚獎，不只展現本季先發實力，也讓守護者因PPI制度提前確定能多獲得1支選秀權。

  • 這項制度用來避免球隊刻意延後新人升上大聯盟，以拖延自由球員與薪資仲裁年資；若新人達成特定獎項條件，球隊可獲額外選秀權。

  • 梅西克本季32場先發拿下12勝9敗、防禦率2.56，投186.1局送出193次三振；由於塞揚排名前3，守護者已確定在2027年多1支選秀籤。

梅西 MLB 大聯盟

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