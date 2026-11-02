MLB／大谷翔平連續6年「入圍MVP」挑戰4連霸今年有難度

大谷翔平連6年入圍國聯MVP。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 大谷翔平連6年闖入MVP決選，但因傷勢與後段表現下滑，面臨克勞阿姆斯壯完成40-40的強勢挑戰，4連霸之路不被看好。

道奇 隊日籍二刀流球星大谷翔平 雖然受到傷勢影響，2026年球季仍繳出亮眼成績，今獲選美國職棒大聯盟（MLB ）國聯年度最有價值球員（MVP）決選名單，連續6個球季成為MVP候選人。不過，他今年面臨芝加哥小熊外野手克勞阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的強力競爭，外界普遍看好克勞阿姆斯壯有望打破大谷的連莊紀錄。

大聯盟11月2日公布各獎項決選名單。國聯MVP另外2名候選人分別是克勞阿姆斯壯，以及密爾瓦基釀酒人隊二壘手圖朗（Brice Turang），得獎者預定於11月12日公布。

大谷過去已4度拿下MVP（美聯2次、國聯2次），包括連續3年全票當選（2023-2025），生涯累計6度入圍決選、4度獲獎，是大聯盟史上獲得MVP次數第2多的球員，僅次於7度得獎的邦茲（Barry Bonds）。

大谷本季打擊方面繳出0.889的整體攻擊指數（OPS），敲出30支全壘打，OPS+達143，代表打擊表現比聯盟平均高出43％；投球方面則先發14場，拿下8勝2敗、防禦率1.79，ERA+達237，展現二刀流身手。

不過，左膝舊傷持續困擾大谷，他自7月3日後便未再登板投球，右側二頭肌傷勢也在同期再度發作。儘管如此，他直到8月7日仍繳出154的加權得分創造指數（wRC+），僅次於克勞阿姆斯壯的157，兩人當時被視為MVP競爭的主要人選。

但大谷隔天開始進行投球復健進程，打擊表現隨後下滑，剩餘賽季打擊率僅2成05，9月還曾因傷進入傷兵名單15天。

大谷本季仍完成只有他能展現的二刀流表現，但整體成績不及過往巔峰，也未必是國聯本季最出色的球員。克勞阿姆斯壯則完成單季40轟、40盜的「40-40」紀錄，並被視為大聯盟本季最佳防守球員之一。