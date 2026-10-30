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MLB／釀酒人奪隊史首冠封王遊行湧入75萬人破紀錄 公立學校停課一天

記者葉姵妤／即時報導
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為慶祝釀酒人在世界大賽奪隊史首冠，遊行慶祝這天，密爾瓦基公立學校停課一天，早上十...
為慶祝釀酒人在世界大賽奪隊史首冠，遊行慶祝這天，密爾瓦基公立學校停課一天，早上十點開始的活動，上午八點就有數千人湧入活動園區，不同世代的球迷家庭都帶著家人集結在市中心，盛況空前。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人隊奪下隊史首座世界大賽冠軍後舉行封王遊行，吸引逾75萬球迷到場，密爾瓦基公立學校也為此停課一天。

釀酒人隊暌違44年重返世界大賽，系列賽以4勝1敗擊敗光芒隊，奪下隊史首座世界大賽冠軍，當地時間30日上午舉行封王遊行，密爾瓦基警方估計，有超過75萬名球迷參與慶祝，有望寫下威斯康辛州新紀錄。

為慶祝釀酒人在世界大賽奪隊史首冠，遊行慶祝這天，密爾瓦基公立學校停課一天，早上十點開始的活動，上午八點就有數千人湧入活動園區，不同世代的球迷家庭都帶著家人集結在市中心，盛況空前。

根據美國媒體報導，這場遊行的規模比起5年前NBA密爾瓦基公鹿隊的冠軍遊行，又更上一層樓。當地警方估計，有超過75萬名球迷參與其中，遠高於原本預估的40萬人，警方的聲明中也提到：「初步調查顯示，這可能是威斯康辛州歷史上單日活動參與人數最多的一次。」

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）直呼「真的太不可思議了」，看著現場湧入的人潮，他說：「我一直覺得自己反覆看到同一批人，心想『這裡怎麼可能住了這麼多人？』」

這場遊行不僅釀酒人選手及教練與會，從老闆阿坦納西奧（Mark Attanasio）、球場維護人員、幕後工作人員，甚至著名的「香腸人賽跑」吉祥物等各層級的人員都參與其中，名人堂球員芬格斯（Rollie Fingers）、莫里特（Paul Molitor）和西蒙斯（Ted Simmons）也都現身。

世界大賽MVP康崔拉斯（William Contreras）用英文向現場球迷表示：「我們是為了你們、為了這座城市而做到這一切。」

在季後賽以18局無失分寫下大聯盟紀錄的後援投手艾許比（Aaron Ashby）也向現場球迷表示，「對我和隊友來說，這是我們人生中最特別的一天，你們來到這裡為我們歡呼、支持我們，這比我們能想像到的任何事情都還要美好。」

精華 FAQ

  • 釀酒人隊在世界大賽系列賽以4勝1敗擊敗光芒隊，奪下隊史首座世界大賽冠軍，也結束了睽違44年再闖世界大賽的等待。

  • 密爾瓦基警方估計有超過75萬名球迷參與，遠高於原先預估的40萬人，並表示這可能是威斯康辛州歷史上單日活動參與人數最多的一次。

  • 為了讓市民與學生能參與並配合釀酒人封王慶祝活動，密爾瓦基公立學校特別停課一天，顯示這座城市對球隊奪冠的重視與熱烈支持。

威斯康辛州 世界大賽 MLB

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