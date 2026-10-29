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MLB／普拉特只打4個月驚喜奪冠 44年前抱憾球星加入慶功

記者藍宗標／即時報導
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密爾瓦基釀酒人隊隊長葉力奇(中)在世界大賽第五戰擊敗坦帕灣光芒隊後，在球員休息室...
密爾瓦基釀酒人隊隊長葉力奇(中)在世界大賽第五戰擊敗坦帕灣光芒隊後，在球員休息室與隊友大開香檳慶祝。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人隊在世界大賽以4勝1敗奪下隊史首冠，44年前留下遺憾的老傳奇楊特到場祝賀，菜鳥普拉特則以驚人表現寫下新紀錄。

釀酒人隊在世界大賽以4勝1敗扳倒光芒隊，終於奪下1969年成軍至今首冠，高齡71歲的隊史傳奇球星楊特（Robin Yount）昨晚現身封王場面，給隊長葉力奇（Christian Yelich）一個大大的擁抱，畢竟密爾瓦基等這座冠軍真的太久了。

釀酒人曾在1981、82年完成美聯東區2連霸，當時還是分區7支球隊的年代，最大榮耀是1982年奪下美聯冠軍，但在世界大賽打滿7場不敵紅雀隊，經過44年終於如願以償抱回冠軍盃，葉力奇說：「這座城市等待這一刻實在太久，能把冠軍帶回家，我們感到無比開心。」

1980年代初期的釀酒人，被喻為隊史黃金時期，當時主力球員已有5人進入名人堂，包括楊特、莫里特（Paul Molitor）、西蒙斯（Ted Simmons）、沙頓（Don Sutton）、芬格斯（Rollie Fingers），這些前輩在44年前留下的遺憾，如今由新生代球員達到里程碑。

釀酒人游擊手普拉特（Cooper Pratt）昨晚在封王戰3打數2安打、攻下兩分打點，成為史上首位在世界大賽連6打席出現安打的菜鳥球員，生涯首季就嘗到世界大賽冠軍滋味；這位22歲好手6月才登上大聯盟，例行賽打了74場比賽，他說：「這是我人生中最棒的時刻之一，簡直像做夢一樣，這一切太超現實了，竟然只用了4個月。」

67歲教頭墨菲（Pat Murphy）2015年領軍教士隊，隔年進入釀酒人教練團，曾在2020年心臟病發作，前年升任總教練後連兩季獲選國聯最佳教頭，今年抱回夢寐以求的冠軍；釀酒人一壘手包爾斯（Jake Bauers）9局下接球完成再見刺殺後，把這顆冠軍球送給墨菲，直言「這是他應得的」。

釀酒人封王那一刻，全隊在球場徹底釋放壓力，墨菲說：「這群小伙子將會永遠被記得，他們不關心個人數據，真正展現出團隊精神，配得上這份榮譽。」

精華 FAQ

  • 釀酒人以4勝1敗擊敗光芒隊，拿下1969年成軍以來首座世界大賽冠軍，終於結束長年等待，替密爾瓦基帶回隊史最高榮耀。

  • 高齡71歲的楊特現身封王現場，並擁抱隊長葉力奇；文章也提到1980年代初期的黃金世代多位名人堂球星，象徵老一代的遺憾由新世代補上。

  • 普拉特在封王戰3打數2安打、貢獻2分打點，還成為史上首位在世界大賽連6打席敲安的菜鳥；他6月才升上大聯盟，4個月內就體驗冠軍滋味。

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