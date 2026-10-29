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MLB／釀酒人打擊數據12強最猛 道奇遭KO看來十分合理

記者藍宗標／即時報導
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釀酒人隊今年連闖3關奪下隊史首座世界大賽冠軍，各項打擊數據都在季後賽12強領先。...
釀酒人隊今年連闖3關奪下隊史首座世界大賽冠軍，各項打擊數據都在季後賽12強領先。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人以季後賽12強最強打擊與頂尖投手群，連過教士、道奇、光芒3關，最終奪下隊史首座世界大賽冠軍。

釀酒人隊連續兩年以大聯盟最佳戰績闖進季後賽，去年只打9場比賽就遭淘汰，今年連闖3關奪下隊史首座世界大賽冠軍，各項打擊數據都在季後賽12強領先，投手群表現也是頂尖水準，這座等了57年的冠軍可以說是實至名歸。

釀酒人、教士、皇家、 國民隊前身博覽會都在1969年成立，目前只剩教士還未拿過世界大賽冠軍；釀酒人去年97勝創下隊史單季最多勝紀錄，今年103勝更上一層樓，隊史歷經58個球季，終於嘗到打贏世界大賽的滋味，王牌投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天先發5.2局無失分，成為封王戰勝投，他說：「簡直不知該說什麼，看著隊友盡情慶祝，密爾瓦基一定也陷入狂歡，這真是太棒了。」

釀酒人去年在分區系列賽3勝2敗淘汰小熊隊，國聯冠軍賽遭道奇隊4戰清盤，今年連過教士、道奇、光芒3關，出賽13場打出11勝2敗，期間一度8連勝追平大聯盟紀錄，團隊打擊率2成62、全壘打13支、打點57分、安打116支、得59分、盜壘成功19次、上壘率3成46、長打率3成96、整體攻擊指數0.742全部排名第1。

投手群表現方面，釀酒人防禦率1.98、被打擊率1成83都排名第2，只落後洋基隊的1.88、1成73，但洋基只打5場比賽就遭淘汰，投球局數相差75局。

再來看看世界大賽數據，釀酒人4勝1敗一共攻下25分、光芒只得12分，安打數是51支對30支，釀酒人打擊率2成80、全壘打3支、打點25分，光芒只有1成82、全壘打1支、打點11分，團隊防禦率更是1.91對4.89的明顯差距；回顧釀酒人封王過程，國聯冠軍賽對衛冕軍道奇4連勝，當時道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言整體表現不如釀酒人，不難想見釀酒人的強勢程度。

精華 FAQ

  • 釀酒人季後賽團隊打擊率、全壘打、打點、安打、得分、盜壘與攻擊指數都居12強第1，投手群防禦率與被打擊率也名列前茅，攻守兩端都展現壓倒性優勢。

  • 他們在季後賽先後擊敗教士、道奇與光芒，13場拿下11勝2敗，期間還締造8連勝紀錄，最後靠穩定投打表現，終於拿下等待58個球季的冠軍。

  • 因為釀酒人不只例行賽戰績亮眼，季後賽更在打擊與投球數據全面領先，國聯冠軍賽還曾對道奇4連勝，連道奇總教練都承認整體表現不如對手。

道奇 MLB 大聯盟

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