MLB／光芒成軍28年3座美聯冠軍 4支未封王仍是水手最慘
釀酒人以4勝1敗擊敗光芒，終結長達57年的冠軍荒奪下隊史首座世界大賽冠軍；光芒則延續未封王紀錄，水手仍是唯一從未拿下美聯冠軍的球隊。
AI摘要
文章摘要整理：
釀酒人以4勝1敗擊敗光芒，終結長達57年的冠軍荒奪下隊史首座世界大賽冠軍；光芒則延續未封王紀錄，水手仍是唯一從未拿下美聯冠軍的球隊。
釀酒人隊氣勢驚人，28日在世界大賽（WS）第5戰以4：1擊敗光芒隊，不必拉回密爾瓦基就以4勝1敗封王，終於結束1969年成軍至今的冠軍荒，也是第26支獲得世界大賽的現役球隊，只剩光芒、洛磯、教士、水手隊從未奪冠。
釀酒人今年在例行賽103勝寫下隊史單季最佳紀錄，近兩季剛好達到200勝，以國聯頭號種子身分進入季後賽，接下來一路展現王者氣勢，分區系列賽3勝1敗淘汰教士隊，國聯冠軍賽4連勝摧毀衛冕軍道奇隊，暌違44年隊史第2次打進世界大賽。
釀酒人在1982年還是美聯球隊，世界大賽打滿7場不敵紅雀隊，今年首次以國聯冠軍身分爭霸，系列賽開打就對光芒3連勝，27日拚到延長12局落敗，28日完全不給地主光芒機會，在純品康納球場爆滿4萬489名球迷面前，抱回等了57年的世界大賽冠軍。
世界大賽前兩戰票價驚人，很多釀酒人球迷乾脆從密爾瓦基飛到佛州坦帕觀戰，連續3天大量湧進純品康納球場，展現另類主場優勢；光芒28日在主場輸掉系列賽後，隊史從1998年至今，最佳表現停在3座美聯冠軍，前兩次分別在2008、2020年不敵費城人、道奇。
另外3支還未贏得世界大賽冠軍的球隊，教士在1984和1998年，洛磯在2007年獲得國聯冠軍，唯獨水手從未拿下美聯冠軍，隊史從1977年至今，季後賽最佳紀錄是4次打進美聯冠軍賽。
釀酒人在世界大賽第5戰以4：1擊敗光芒，系列賽以4勝1敗提前封王，不必回到密爾瓦基繼續比賽，成功結束隊史長達57年的冠軍荒。 光芒自1998年成軍以來，至今仍未拿過世界大賽冠軍，最佳成績停在3座美聯冠軍，分別是2008、2020等賽季，卻都無法在世界大賽完成登頂。 因為水手隊不但從未拿過世界大賽冠軍，連美聯冠軍都尚未染指，隊史自1977年至今季後賽最佳僅4次打進美聯冠軍賽，因此被形容最慘。
精華 FAQ
釀酒人在世界大賽第5戰以4：1擊敗光芒，系列賽以4勝1敗提前封王，不必回到密爾瓦基繼續比賽，成功結束隊史長達57年的冠軍荒。
光芒自1998年成軍以來，至今仍未拿過世界大賽冠軍，最佳成績停在3座美聯冠軍，分別是2008、2020等賽季，卻都無法在世界大賽完成登頂。
因為水手隊不但從未拿過世界大賽冠軍，連美聯冠軍都尚未染指，隊史自1977年至今季後賽最佳僅4次打進美聯冠軍賽，因此被形容最慘。
上一則
MLB／釀酒人世界大賽封王 終結隊史57年冠軍荒
下一則