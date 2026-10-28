世界大賽代打敲再見安助光芒續命 威廉森：從小夢想場景

威廉森敲出再見安打後歡呼。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 光芒在世界大賽第4戰鏖戰12局後，靠威廉森代打敲出再見安打，以4：3擊敗釀酒人，從0勝3敗的絕境中搶回一勝。

光芒隊從0勝3敗的逆境中死裡逃生，昨晚在世界大賽 第4戰拚到延長賽12局，最終靠著威廉森（Ben Williamson）代打敲出再見安打，以4：3搶下續命的首勝，威廉森生涯在季後賽第2支安打價值連城，他說：「這就是從小夢想會遇到的場景。」

光芒昨晚兩度領先都被釀酒人隊追平，正規賽9局打完2：2平手進入延長賽，且一路鏖戰到12局，釀酒人靠普拉特（Cooper Pratt）敲出超前陽春砲首度取得領先，但光芒下半局把握守備失誤的機會展開反攻，連敲4支安打逆轉勝出，從差點被橫掃的窘境中搶回一勝。

12局下3：3平手、滿壘的局面下，威廉森上場代打，擊出內野反彈球，球彈過一壘手頭頂落地，形成再見安打，也是繼1991年世界大賽第7戰雙城隊拉金（Gene Larkin）代打敲出再見安打後，世界大賽再次出現延長賽代打再見安。

賽後光芒總教練凱許（Kevin Cash）開玩笑說：「我當時完全就是叫他這麼打的。」威廉森則形容，這就是自己從小夢想會遇到的場景，「當你在後院和朋友玩著威浮球，想像著有一天在世界大賽打出再見安打。」

25歲的威廉森生涯首次參與季後賽，在此戰之前，合計15打數僅1支安打，今天在世界大賽關鍵局面，總算等到被換上場代打的機會，賽後他透露：「我當時心裡開玩笑地想著，『對啊，我從第4局或第5局開始，就準備好要打擊了。』」

光芒繼2008年世界大賽第2戰後，暌違18年又在主場純品康納球場（Tropicana Field）打下世界大賽勝利，現場雖湧入40514名球迷，但在威廉森敲出再見安打後，美國媒體形容，現場歡呼聲和嘆息聲同時出現，因為觀眾席上大部分都是遠道而來，準備見證釀酒人隊史首冠的釀酒人球迷。