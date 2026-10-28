我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波索納洛敗選後出逃 巴西最高法院澄清未發搜索令

波索納洛搭包機前往厄瓜多 短暫停留後飛往邁阿密

世界大賽代打敲再見安助光芒續命 威廉森：從小夢想場景

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
威廉森敲出再見安打後歡呼。(美聯社)
威廉森敲出再見安打後歡呼。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

光芒在世界大賽第4戰鏖戰12局後，靠威廉森代打敲出再見安打，以4：3擊敗釀酒人，從0勝3敗的絕境中搶回一勝。

光芒隊從0勝3敗的逆境中死裡逃生，昨晚在世界大賽第4戰拚到延長賽12局，最終靠著威廉森（Ben Williamson）代打敲出再見安打，以4：3搶下續命的首勝，威廉森生涯在季後賽第2支安打價值連城，他說：「這就是從小夢想會遇到的場景。」

光芒昨晚兩度領先都被釀酒人隊追平，正規賽9局打完2：2平手進入延長賽，且一路鏖戰到12局，釀酒人靠普拉特（Cooper Pratt）敲出超前陽春砲首度取得領先，但光芒下半局把握守備失誤的機會展開反攻，連敲4支安打逆轉勝出，從差點被橫掃的窘境中搶回一勝。 

12局下3：3平手、滿壘的局面下，威廉森上場代打，擊出內野反彈球，球彈過一壘手頭頂落地，形成再見安打，也是繼1991年世界大賽第7戰雙城隊拉金（Gene Larkin）代打敲出再見安打後，世界大賽再次出現延長賽代打再見安。

賽後光芒總教練凱許（Kevin Cash）開玩笑說：「我當時完全就是叫他這麼打的。」威廉森則形容，這就是自己從小夢想會遇到的場景，「當你在後院和朋友玩著威浮球，想像著有一天在世界大賽打出再見安打。」

25歲的威廉森生涯首次參與季後賽，在此戰之前，合計15打數僅1支安打，今天在世界大賽關鍵局面，總算等到被換上場代打的機會，賽後他透露：「我當時心裡開玩笑地想著，『對啊，我從第4局或第5局開始，就準備好要打擊了。』」

光芒繼2008年世界大賽第2戰後，暌違18年又在主場純品康納球場（Tropicana Field）打下世界大賽勝利，現場雖湧入40514名球迷，但在威廉森敲出再見安打後，美國媒體形容，現場歡呼聲和嘆息聲同時出現，因為觀眾席上大部分都是遠道而來，準備見證釀酒人隊史首冠的釀酒人球迷。

精華 FAQ

  • 光芒在12局下、滿壘且3：3平手時，派出威廉森代打，他擊出內野反彈球形成再見安打，幫助球隊以4：3贏球，成功避免被橫掃。

  • 這是威廉森生涯第2支季後賽安打，也讓世界大賽再次出現延長賽代打再見安，前一次已是1991年，由雙城隊拉金締造，意義相當特殊。

  • 光芒原本已陷入0勝3敗、幾乎被橫掃的危機，這場勝利讓他們在世界大賽搶回續命的一戰，也終於在主場拿下暌違18年的世界大賽勝利。

世界大賽

上一則

MLB／奮力跑壘提前退場 光芒卡米奈羅：腳斷了明天也會上場

延伸閱讀

MLB／光芒12局再見安續命 暌違18年在世界大賽主場奪勝

MLB／光芒12局再見安續命 暌違18年在世界大賽主場奪勝
MLB世界大賽／光芒逃過被橫掃 12局逆轉釀酒人 成功續命G5

MLB世界大賽／光芒逃過被橫掃 12局逆轉釀酒人 成功續命G5
MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

MLB／光芒開賽5棒就猛攻4分 釀酒人頑強逆轉戰局搶下2連勝

MLB／光芒開賽5棒就猛攻4分 釀酒人頑強逆轉戰局搶下2連勝

熱門新聞

法國球星姆巴佩。（路透）

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

2026-10-26 23:18
詹姆斯右肩上有24紀念徽章。（美聯社）

NBA開幕戰／詹姆斯佩戴24徽章 遭尼克球迷嗆「我們不需要你」

2026-10-20 22:21
松島輝空/張本美和（右）比賽檔案照。（新華社）

乒乓球亞錦賽╱日本最強組合贏中國選手 混雙奪金

2026-10-23 19:14
法國球星姆巴佩日前在網路訪談中，因一番涉及毛澤東的談話被認為「傷害中國人民感情」，慘遭中國企業全面封殺。(路透)

足球／姆巴佩辱華風波延燒 上個「拿毛澤東開玩笑」的人丟了央視工作

2026-10-27 02:47
詹姆斯22日對陣騎士隊賽前，起立聆聽美國國歌。（路透）

NBA／川普罵「不尊重國歌」詹姆斯反擊：今天新聞太少了嗎？

2026-10-23 18:27
姆巴佩稱毛澤東為獨裁者，在中國丟代言。(歐新社)

足球／姆巴佩辱華風波 向中國球迷致歉：我的言論傷害了華人社群

2026-10-27 08:05

超人氣

更多 >
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
每年可獲千元退休儲蓄補助 國稅局匹配計劃2027上路

每年可獲千元退休儲蓄補助 國稅局匹配計劃2027上路
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%