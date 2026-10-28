MLB／光芒12局再見安續命 暌違18年在世界大賽主場奪勝

光芒隊在12局下上演大反撲，世界大賽第四戰以4：3擊敗釀酒人。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 光芒在世界大賽第4戰鏖戰12局後靠再見安以4：3擊敗釀酒人，終止3連敗絕境並把戰線延長，也寫下近116年來第二次在瀕臨被橫掃時續命的紀錄。

釀酒人隊想拚4連勝奪隊史首冠的美夢，27日鏖戰12局被擋下，光芒隊在12局下上演大反撲，最終以4：3擊敗釀酒人，從淘汰邊緣撿回一命，也是繼1910年小熊隊以來，近116年來再有球隊在世界大賽 瀕臨被橫掃時，靠再見勝利續命。

光芒隊史第三度挺進世界大賽，系列賽先吞三連敗被逼進絕境，27日力阻對手封王，兩度領先都被追平，雙方正規賽9局打完續戰到延長賽，釀酒人先在12局上靠普拉特（Cooper Pratt）敲出超前轟，下半局光芒靠著守備失誤展開反撲，接著連敲4支安打向對手說再見，保住一線生機。

世界大賽史上共有16次有球隊在瀕臨淘汰時，靠著再見勝利續命，其中13次發生在延長賽，又有6次是在第11局以後贏球。而史上唯一一次在面臨被橫掃時還能向對手說再見續命，是1910年的小熊隊，27日光芒在相隔116年後寫下史上第二例。

這場勝利不僅是光芒在今年世界大賽首勝，讓戰線延長至第5戰，也僅是隊史在世界大賽於純品康納球場（Tropicana Field）拿下的第二勝。

光芒過去在2008年、2020年兩度晉級世界大賽，前一次在主場贏球已是2008年第二戰，在純品康納球場以4：2擊敗費城人隊。2020年受到疫情影響，世界大賽首度採中立主場，光芒與道奇隊的交手在遊騎兵主場全球人壽球場（Globe Life Field）進行，無主客場之分，光芒以2勝4敗落敗。

今年光芒再闖世界大賽，昨天在主場進行的第3戰以1：10慘敗收場，被逼近淘汰懸崖邊；27日則在40514名球迷的見證下在主場開胡， 暌違18年再次於純品康納球場打下世界大賽勝利。