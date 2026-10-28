MLB世界大賽／光芒逃過被橫掃 12局逆轉釀酒人 成功續命G5

光芒隊系列賽1勝3敗成功續命。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 光芒在世界大賽第4戰歷經12局拉鋸，終在12局下靠失誤後的連續安打逆轉釀酒人，以4：3避免被橫掃，將系列賽延長至G5。

世界大賽 第4戰，釀酒人隊帶著3勝0敗的領先拚封王，光芒則是主場全力爭取續命，雙方正規賽9局打完戰成平手，12局上釀酒人雖有普拉特（Cooper Pratt）敲超前轟，但光芒在12局下靠失誤後連敲4支安打，在「跨日大戰」中以4：3逆轉收下首勝，系列賽1勝3敗成功續命。

光芒隊陷入3連敗沒退路，2局下希克斯 （Liam Hicks）安打、辛普森（Chandler Simpson）二壘打先敲回1：0領先。釀酒人則在4局上2出局後展開攻勢，弗里克（Sal Frelick）揮出安打、普拉特再敲二壘打將戰局扳平。

4局下光芒卡米奈羅（Junior Caminero）率先上場再敲安打，也把釀酒人先發梅伊（Dustin May）打退場，接著德魯卡（Jonny DeLuca）在二壘有人時敲出游擊滾地球，三壘手漢米爾頓（David Hamilton）觸殺跑者不成，傳一壘再發生失誤，卡米奈羅連繞兩個壘包回到本壘攻下超前分。

漢米爾頓則是馬上在5局上用球棒彌補自己的失誤，從光芒先發投手賈克斯（Griffin Jax）手中轟出陽春全壘打，讓戰局又回到2：2平手。

釀酒人梅伊先發3局，被敲3支安打，失2分，送出3次三振，釀酒人自4局起由牛棚接手比賽。9局下推出艾許比（Aaron Ashby）登板，一路投到11局上，K掉首名打者，在用了31球後退場，共投2.1局無失分，以18局無失分寫下大聯盟後援投手在單一季後賽最長連續局數無失分紀錄。

11局下森札泰拉（Antonio Senzatela）接替艾許比登板，2出局後保送迪亞茲（Yandy Díaz），接著還讓迪亞茲盜上二壘，但成功抓下第三個出局數，守住局面，戰線再往12局邁進。

光芒先發投手賈克斯此戰主投4局，被揮出4支安打（1轟），有2次保送，送出6次三振，失2分，之後由凱利（Kevin Kelly）中繼1局，系列賽首戰的先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）第6局登板，投2局無失分，美聯救援王貝克（Bryan Baker）8局上首度亮相，後援2局無失分。

延長賽12局上，光芒換上西摩（Ian Seymour）登板，釀酒人普拉特率先上場，轟出中左外野方向的陽春全壘打，個人單場第4安就是超前轟，替釀酒人以3：2取得領先。

12局下光芒奮力反撲，卡米奈羅擊出三壘滾地球靠失誤上壘，希克斯面對左投卓漢（Shane Drohan）再敲安打形成一、三壘有人，德魯卡（Jonny DeLuca）的安打先將比數追平，辛普森觸擊不成變安打，光芒失誤後連敲3安再攻佔滿壘，威廉森（Ben Williamson）代打再揮出右外野方向的高彈跳安打，一棒終結比賽，也幫助光芒從淘汰邊緣獲得續命機會。