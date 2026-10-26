我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

MLB／釀酒人16安10：1輾壓光芒隊 3連勝聽牌隊史首冠

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
釀酒人左投蓋瑟先發6局無失分。(美聯社)
釀酒人左投蓋瑟先發6局無失分。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人靠著16支安打與投手群壓制，以10:1擊敗光芒取得世界大賽3連勝，距離隊史首冠只差1勝。

世界大賽打出一面倒情勢，釀酒人隊今天狂敲16支安打，終場以10：1爆破光芒隊，已經取得3勝0敗絕對優勢，距離隊史第一座世界大賽冠軍只差一步。

光芒帶著兩敗回到坦帕灣，此役由培洛塔（Freddy Peralta）先發4.2局失5分，釀酒人先在第三局就有突破，喬里歐（Jackson Chourio）敲安、包爾斯（Jake Bauers）保送攻占得點圈，葉力奇（Christian Yelich）和康崔拉斯（William Contreras）安打各帶有1分打點，先取得2：0領先。

第五局再次由喬里歐的安打帶動攻勢，培洛塔將兩出局、滿壘局面交到牛棚手中，布瑟（Cam Booser）接手面對4人次都沒解決，被敲4安打，戰局瞬間爆炸，光芒再換投仍擋不住釀酒人攻勢，最終讓釀酒人單局進攻12人次，合計8安打、1保送，狂灌8分，擴大為10：0領先。

釀酒人的單局8分都在兩出局以後拿到，成為世界大賽史上第一隊，原紀錄為7分，由兩隊共同保持，分別2007年第1戰第5局紅襪隊、2010年第2戰第8局巨人隊。

釀酒人不僅打擊表現精湛，投手群也有近乎完美的壓制，左投蓋瑟（Robert Gasser）先發6局無失分，只因1安打、1保送面對上壘者，先是首局首打席被敲安打，但光芒首局攻勢止步於盜壘失敗，第六局保送梅薩（Victor Mesa Jr.）後緊接著出現雙殺，僅面對最低消費18打席。

森札泰拉（Antonio Senzatela）負責2局，也演出6上6下，直到伍鐸夫（Brandon Woodruff）第九局登板，遭穆林斯（Cedric Mullins）一壘打、迪亞茲（Yandy Díaz）二壘打串連，光芒才避免遭到完封。

釀酒人例行賽豪取103勝為大聯盟戰績最佳球隊，分區系列賽以3勝1敗淘汰教士隊，為今年季後賽迄今唯一敗場，接下來4戰橫掃道奇隊，如今又在世界大賽取得3連勝，在季後賽拉出一波8連勝，最快將在明天鎖定隊史首冠。

精華 FAQ

  • 釀酒人在第3局先開張得分，第5局更靠連續安打與對手牛棚失守單局灌進8分，全場共敲16安，最後以10:1大勝光芒，取得系列賽3勝0敗。

  • 釀酒人第五局在2出局後仍持續攻勢，單局打下8分，成為世界大賽史上第一支在2出局後單局攻下8分的球隊，改寫歷史紀錄。

  • 釀酒人已在世界大賽取得3連勝，整體季後賽更拉出8連勝，只要再贏1場就能拿下隊史第一座世界大賽冠軍，最快明天就可能封王。

MLB 道奇 世界大賽

上一則

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

延伸閱讀

MLB／釀酒人2出局後灌8分大局 打出世界大賽首見紀錄

MLB／釀酒人2出局後灌8分大局 打出世界大賽首見紀錄
MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

MLB／光芒淘汰守護者晉級世界大賽 與釀酒人上演「0冠對決」

MLB／光芒淘汰守護者晉級世界大賽 與釀酒人上演「0冠對決」
MLB／光芒開賽5棒就猛攻4分 釀酒人頑強逆轉戰局搶下2連勝

MLB／光芒開賽5棒就猛攻4分 釀酒人頑強逆轉戰局搶下2連勝

熱門新聞

詹姆斯右肩上有24紀念徽章。（美聯社）

NBA開幕戰／詹姆斯佩戴24徽章 遭尼克球迷嗆「我們不需要你」

2026-10-20 22:21
松島輝空/張本美和（右）比賽檔案照。（新華社）

乒乓球亞錦賽╱日本最強組合贏中國選手 混雙奪金

2026-10-23 19:14
詹姆斯22日對陣騎士隊賽前，起立聆聽美國國歌。（路透）

NBA／川普罵「不尊重國歌」詹姆斯反擊：今天新聞太少了嗎？

2026-10-23 18:27
法國球星姆巴佩。（路透）

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

2026-10-26 23:18
道奇隊總教練羅伯茲。（歐新社）

MLB／道奇3連霸夢碎 教練團不異動 總裁宣布羅伯茲續任教頭

2026-10-22 02:15
台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.600分、執行分8.366分、總分14.966分摘金，這是他個人與台灣體操隊在世錦賽首金。（教練黃柏瑞提供/中央社）

唐嘉鴻單槓摘金 世錦賽史上台灣第一人

2026-10-25 16:38

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情