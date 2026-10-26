MLB／釀酒人16安10：1輾壓光芒隊 3連勝聽牌隊史首冠
釀酒人靠著16支安打與投手群壓制，以10:1擊敗光芒取得世界大賽3連勝，距離隊史首冠只差1勝。
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釀酒人靠著16支安打與投手群壓制，以10:1擊敗光芒取得世界大賽3連勝，距離隊史首冠只差1勝。
世界大賽打出一面倒情勢，釀酒人隊今天狂敲16支安打，終場以10：1爆破光芒隊，已經取得3勝0敗絕對優勢，距離隊史第一座世界大賽冠軍只差一步。
光芒帶著兩敗回到坦帕灣，此役由培洛塔（Freddy Peralta）先發4.2局失5分，釀酒人先在第三局就有突破，喬里歐（Jackson Chourio）敲安、包爾斯（Jake Bauers）保送攻占得點圈，葉力奇（Christian Yelich）和康崔拉斯（William Contreras）安打各帶有1分打點，先取得2：0領先。
第五局再次由喬里歐的安打帶動攻勢，培洛塔將兩出局、滿壘局面交到牛棚手中，布瑟（Cam Booser）接手面對4人次都沒解決，被敲4安打，戰局瞬間爆炸，光芒再換投仍擋不住釀酒人攻勢，最終讓釀酒人單局進攻12人次，合計8安打、1保送，狂灌8分，擴大為10：0領先。
釀酒人的單局8分都在兩出局以後拿到，成為世界大賽史上第一隊，原紀錄為7分，由兩隊共同保持，分別2007年第1戰第5局紅襪隊、2010年第2戰第8局巨人隊。
釀酒人不僅打擊表現精湛，投手群也有近乎完美的壓制，左投蓋瑟（Robert Gasser）先發6局無失分，只因1安打、1保送面對上壘者，先是首局首打席被敲安打，但光芒首局攻勢止步於盜壘失敗，第六局保送梅薩（Victor Mesa Jr.）後緊接著出現雙殺，僅面對最低消費18打席。
森札泰拉（Antonio Senzatela）負責2局，也演出6上6下，直到伍鐸夫（Brandon Woodruff）第九局登板，遭穆林斯（Cedric Mullins）一壘打、迪亞茲（Yandy Díaz）二壘打串連，光芒才避免遭到完封。
釀酒人例行賽豪取103勝為大聯盟戰績最佳球隊，分區系列賽以3勝1敗淘汰教士隊，為今年季後賽迄今唯一敗場，接下來4戰橫掃道奇隊，如今又在世界大賽取得3連勝，在季後賽拉出一波8連勝，最快將在明天鎖定隊史首冠。
釀酒人在第3局先開張得分，第5局更靠連續安打與對手牛棚失守單局灌進8分，全場共敲16安，最後以10:1大勝光芒，取得系列賽3勝0敗。 釀酒人第五局在2出局後仍持續攻勢，單局打下8分，成為世界大賽史上第一支在2出局後單局攻下8分的球隊，改寫歷史紀錄。 釀酒人已在世界大賽取得3連勝，整體季後賽更拉出8連勝，只要再贏1場就能拿下隊史第一座世界大賽冠軍，最快明天就可能封王。
精華 FAQ
釀酒人在第3局先開張得分，第5局更靠連續安打與對手牛棚失守單局灌進8分，全場共敲16安，最後以10:1大勝光芒，取得系列賽3勝0敗。
釀酒人第五局在2出局後仍持續攻勢，單局打下8分，成為世界大賽史上第一支在2出局後單局攻下8分的球隊，改寫歷史紀錄。
釀酒人已在世界大賽取得3連勝，整體季後賽更拉出8連勝，只要再贏1場就能拿下隊史第一座世界大賽冠軍，最快明天就可能封王。
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