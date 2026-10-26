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釀酒人2出局後灌8分大局 打出世界大賽首見紀錄

MLB／釀酒人2出局後灌8分大局 打出世界大賽首見紀錄

記者陳宛晶／即時報導
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釀酒人捕手康崔拉斯(右)26日在世界大賽第三戰第5局中跑回本壘得分。(路透)
釀酒人捕手康崔拉斯(右)26日在世界大賽第三戰第5局中跑回本壘得分。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人在世界大賽第3戰於第五局兩出局後猛灌8分，最終以10：0拉開差距，並改寫世界大賽空前紀錄。

MLB光芒隊帶著2敗回到坦帕灣，今天(26日)在世界大賽第3戰還做了一場噩夢，第五局、兩出局後遭釀酒人隊灌進8分大局，寫下世界大賽空前紀錄。

光芒由培洛塔（Freddy Peralta）先發，釀酒人第三局就有突破，喬里歐（Jackson Chourio）敲安、包爾斯（Jake Bauers）保送攻占得點圈，葉力奇（Christian Yelich）和康崔拉斯（William Contreras）安打各帶有1分打點，先取得2：0領先。

第五局再次由喬里歐的安打帶動攻勢，培洛塔將兩出局、滿壘局面交到牛棚手中，布瑟（Cam Booser）接手面對4人次都沒解決，被敲4安打，戰局瞬間爆炸，光芒再換投仍擋不住釀酒人攻勢，最終讓釀酒人單局進攻12人次，合計8安打、1保送，狂灌8分，擴大為10：0領先。

光芒隊投手布瑟第5局接手上場，卻遭灌大分，一局未投滿就被換下場。(美聯社)
光芒隊投手布瑟第5局接手上場，卻遭灌大分，一局未投滿就被換下場。(美聯社)

釀酒人的單局8分都在兩出局以後拿到，成為世界大賽史上第一隊，原紀錄為7分，由兩隊共同保持，分別2007年第1戰第5局紅襪隊、2010年第2戰第8局巨人隊。

精華 FAQ

  • 釀酒人在第五局發動猛攻，尤其是在兩出局後連續敲安得分，單局灌進8分，讓原本的比賽瞬間失去懸念，也成為全場最大轉折點。

  • 這8分全部都發生在兩出局之後，該局合計進攻12人次、敲出8支安打並獲得1次保送，對光芒投手群形成持續壓迫，最終將比分擴大到10：0。

  • 因為釀酒人成為世界大賽史上第一支在兩出局後單局攻下8分的球隊；原本紀錄是7分，由2007年第1戰紅襪隊與2010年第2戰巨人隊共同保持。

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