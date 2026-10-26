MLB／釀酒人2出局後灌8分大局 打出世界大賽首見紀錄

釀酒人捕手康崔拉斯(右)26日在世界大賽第三戰第5局中跑回本壘得分。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 釀酒人在世界大賽第3戰於第五局兩出局後猛灌8分，最終以10：0拉開差距，並改寫世界大賽空前紀錄。

MLB 光芒隊帶著2敗回到坦帕灣，今天(26日)在世界大賽 第3戰還做了一場噩夢，第五局、兩出局後遭釀酒人隊灌進8分大局，寫下世界大賽空前紀錄。

光芒由培洛塔（Freddy Peralta）先發，釀酒人第三局就有突破，喬里歐（Jackson Chourio）敲安、包爾斯（Jake Bauers）保送攻占得點圈，葉力奇（Christian Yelich）和康崔拉斯（William Contreras）安打各帶有1分打點，先取得2：0領先。

第五局再次由喬里歐的安打帶動攻勢，培洛塔將兩出局、滿壘局面交到牛棚手中，布瑟（Cam Booser）接手面對4人次都沒解決，被敲4安打，戰局瞬間爆炸，光芒再換投仍擋不住釀酒人攻勢，最終讓釀酒人單局進攻12人次，合計8安打、1保送，狂灌8分，擴大為10：0領先。

光芒隊投手布瑟第5局接手上場，卻遭灌大分，一局未投滿就被換下場。(美聯社)

釀酒人的單局8分都在兩出局以後拿到，成為世界大賽史上第一隊，原紀錄為7分，由兩隊共同保持，分別2007年第1戰第5局紅襪隊、2010年第2戰第8局巨人隊。