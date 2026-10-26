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中職／味全龍6：0完封中信兄弟 奪隊史第6冠 洋投梅賽鍶奪MVP

記者陳宛晶／台北27日電
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龍隊26日擊敗中信兄弟隊，以四勝二敗贏得中華職棒總冠軍賽，球員在紅色彩帶中慶祝。...
龍隊26日擊敗中信兄弟隊，以四勝二敗贏得中華職棒總冠軍賽，球員在紅色彩帶中慶祝。(記者余承翰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

味全龍在總冠軍賽第6戰以6比0完封中信兄弟，4勝2敗拿下隊史第6冠，梅賽鍶獲MVP，系列賽也為球隊帶來破2億元收益。

中信兄弟隊「輸3贏4」的史詩劇本，最終只能留在夢裡，味全龍隊昨天6比0收下第6戰勝利，在中華職棒總冠軍賽以4勝2敗終結戰線，奪得隊史第六冠。此次爭冠戰線全程在台北大巨蛋舉行，讓龍隊票房、商品收入豐收破台幣2億元，堪稱面子、裡子雙贏。

兄弟以二連勝為原本看似已無懸念的總冠軍賽再掀波瀾，龍隊打到只剩一勝優勢，昨天由洋投梅賽鍶演出8局無失分好投，打線在8局下灌進5分致勝，包括蔣少宏的兩分砲，在投打兩端都擊潰兄弟。

龍隊2021年重返一軍，只用3年就奪得回歸首冠，風光一時，接下來兩年卻連季後賽都沒得打，陸續在失敗賽季後進行自由球員採購、洋投升級，終於在今年再次登頂，帶回隊史第6冠。

此外，今年總冠軍賽為史上首見全程在台北大巨蛋進行，6戰湧入破紀錄23萬615人次，龍隊最終打到4場主場，領隊丁仲緯估算票房和商品收入應該達到台幣2億元以上，喊話明年希望安排更多台北大巨蛋的比賽。

梅賽鍶系列賽登板兩場，合計14局失1分，獨攬兩勝，獲選為總冠軍賽最有價值球員。回顧系列賽，梅賽鍶給出「WOW」的評價，他說球隊先贏了3場，後面吞下二連敗，「但最終有辦法把今天這場比賽拿下來，真的很精彩，也充滿張力。」

龍隊這回爭冠名單未帶隊長吉力吉撈．鞏冠，由「天哥」郭天信負責凝聚團隊士氣。2023年的莽撞少年，如今成為最值得信賴的大哥，郭天信坦言，吞下第一敗時感覺還好，因為還有差距，但第二場輸掉後就難以平靜下來，「我賽後一直提醒大家要早點睡覺、要打下午3點的比賽，但其實我根本睡不著，我一直在想要怎樣讓球隊氣氛不要掉下來。」

郭天信說：「眼睛一閉上，就是球隊畫面，我應該怎麼做，才能幫到大家。」操心著這些事，他直到早上6點才入眠。昨天贏球之後，終於放下滿滿情緒，郭天信賽後忍不住眼淚，他自嘲：「我就這樣啊。反正大家都說我愛哭包，沒差。」

中華職棒總冠軍賽第六戰，味全龍隊先發投手梅賽鍶六局化解危機後振奮大吼。(記者余承...
中華職棒總冠軍賽第六戰，味全龍隊先發投手梅賽鍶六局化解危機後振奮大吼。(記者余承翰／攝影)

精華 FAQ

  • 龍隊在第6戰以6比0完封兄弟，靠梅賽鍶8局無失分先穩住局面，8局下再灌進5分拉開差距，最後以4勝2敗結束系列賽奪冠。

  • 梅賽鍶系列賽登板2場，共投14局只失1分，個人拿下2勝，昨天更投滿8局無失分，成為龍隊封王最大功臣，最終獲選總冠軍賽MVP。

  • 本屆總冠軍賽史上首次全程在台北大巨蛋進行，6戰共湧入23萬615人次，龍隊主場4場帶來票房與商品收入，領隊估算總額已超過2億元。

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