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MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

MLB／光芒王牌拉穆森G2對前東家：若對手是別人，會幫釀酒人加油

記者葉姵妤／台北即時報導
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光芒王牌投手拉穆森23日出席賽前記者會。(美聯社)
光芒王牌投手拉穆森23日出席賽前記者會。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

光芒王牌拉穆森將在世界大賽第2戰回到密爾瓦基對戰前東家釀酒人，雖感念舊地與球迷，仍盼助光芒爭取首冠。

光芒隊與釀酒人隊在世界大賽爭取隊史首冠，首戰以1分差落敗，光芒王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）將在第2戰於密爾瓦基客場登板，對於這個他曾經生活過的城市，拉穆森笑說：「如果釀酒人在世界大賽是對決其他隊伍的話，我會為他們加油。」

光芒為了讓拉穆森能有更充足的休息時間，讓他休5天後扛世界大賽第2戰，對決他的前東家釀酒人，兩支「0冠球隊」的對決話題性十足，對於拉穆森來說，要在世界大賽對上昔日自己效力的隊伍，更有不同意義。

拉穆森表示：「這真的很特別、真的很酷的對戰組合，我很期待，我替釀酒人的球迷還有這個球隊都感到很高興，但畢竟他們的對手就是我們，我們真的也很希望能夠拿到一座世界大賽冠軍。」

拉穆森在2017年就曾被光芒選進，但他因手肘傷勢最後未能完成簽約，之後進行了第二次的手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery），2018年被釀酒人選進展開職業生涯，並在2020年完成大聯盟初登板，隔年就被交易至光芒。

拉穆森十分感恩被交易至光芒後的日子，「我在坦帕的時光對我來說意義重大。」然而他也認為，回頭看這一路可說是十分有趣，「我職業生涯中最重要的福分，就是從密爾瓦基釀酒人開始的。」

光芒今年第三度挺進世界大賽，要碰上的則是暌違44年、隊史第二度晉級的釀酒人。拉穆森身在光芒陣中，明天第2戰要回到密爾瓦基在美國家庭球場（American Family Field）登板對戰前東家，他也深知現場氣氛一定非常熱烈，若不是自己現在身在光芒，也想替釀酒人加油。

精華 FAQ

  • 拉穆森第2戰要在密爾瓦基客場先發，對手正是他曾效力過的釀酒人隊。這場比賽也因他回到前東家主場而格外受矚目。

  • 拉穆森表示自己對釀酒人球迷與球隊都有好感，也對那座城市有情感連結，所以若他們的對手是其他隊伍，他會願意替釀酒人加油。

  • 他先前曾被光芒選中但未簽約，之後接受第二次Tommy John Surgery，2018年由釀酒人選進並完成大聯盟初登板，隔年才被交易到光芒。

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