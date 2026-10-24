MLB／世界大賽G1先發飆最速球紀錄 米蕭洛斯基：想投到130球
米蕭洛斯基在世界大賽首戰以103.5英里火球創下最快球速紀錄，並投滿5局僅失1分率隊3：2獲勝，賽後還喊話想投到130球。
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米蕭洛斯基在世界大賽首戰以103.5英里火球創下最快球速紀錄，並投滿5局僅失1分率隊3：2獲勝，賽後還喊話想投到130球。
釀酒人隊「火球怪物」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）23日在世界大賽首戰出馬，投第一球就以103.5英里（約166.5公里）寫下世界大賽紀錄，最終以78球繳出5局失1分的表現，拿下勝投，他在賽後甚至表示自己還想繼續投，「我想投到130球。」
米蕭洛斯基23日一開賽就以103.5英里的火球，飆破世界大賽最快球速紀錄，也是他全場最快的一球。自2008年有球速紀錄以來，世界大賽過去最快球速為查普曼（Aroldis Chapman）在2016年第2戰締造的103.2英里（約166公里）。
在此戰之前，世界大賽球速達102英里的只有13球，其中10球是查普曼所投出，23日米蕭洛斯基單場就有11球飄破102英里（約164.1英里）；而他全場用78球，有38球球速超過100英里（約161公里），也是世界大賽史上單場最多。
米蕭洛斯基今年季後賽首度投滿5局，被敲4支安打，失1分，有1次保送和3次三振，將球隊2：1領先的局面交給牛棚投手。
賽後米蕭洛斯基表示：「我希望自己可以投更久。」他提到，自己還能維持競爭力、繼續投下去，「我希望可以丟到130球，我會繼續投，這可是世界大賽，我之後還有很多休息時間。」
米蕭洛斯基拿下今年個人季後賽首勝，幫助釀酒人在世界大賽首戰以3：2擊敗光芒隊，取得1勝的領先優勢。而自今年8月9日對戰雙城隊之戰開始，米蕭洛斯基先發的比賽，釀酒人戰績12勝0敗，只要登板就是球隊勝利保證。
他在首局第一球就飆出103.5英里、約166.5公里的火球，刷新世界大賽有球速紀錄以來的最快球速，超越查普曼2016年所締造的103.2英里紀錄。 米蕭洛斯基全場用78球投5局，被敲4支安打、失1分，另有1次保送與3次三振，成功拿下勝投，並把2：1領先局面交給牛棚。 他表示希望自己可以投更久，甚至直言想投到130球，認為這是世界大賽、自己之後還有很多休息時間，顯示他對續投充滿信心與企圖心。
精華 FAQ
他在首局第一球就飆出103.5英里、約166.5公里的火球，刷新世界大賽有球速紀錄以來的最快球速，超越查普曼2016年所締造的103.2英里紀錄。
米蕭洛斯基全場用78球投5局，被敲4支安打、失1分，另有1次保送與3次三振，成功拿下勝投，並把2：1領先局面交給牛棚。
他表示希望自己可以投更久，甚至直言想投到130球，認為這是世界大賽、自己之後還有很多休息時間，顯示他對續投充滿信心與企圖心。
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