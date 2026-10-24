我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

MLB／世界大賽G1先發飆最速球紀錄 米蕭洛斯基：想投到130球

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
釀酒人隊投手米蕭洛斯基23日在世界大賽首戰出馬，投第一球就以103.5英里（約1...
釀酒人隊投手米蕭洛斯基23日在世界大賽首戰出馬，投第一球就以103.5英里（約166.5公里）寫下世界大賽紀錄。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

米蕭洛斯基在世界大賽首戰以103.5英里火球創下最快球速紀錄，並投滿5局僅失1分率隊3：2獲勝，賽後還喊話想投到130球。

釀酒人隊「火球怪物」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）23日在世界大賽首戰出馬，投第一球就以103.5英里（約166.5公里）寫下世界大賽紀錄，最終以78球繳出5局失1分的表現，拿下勝投，他在賽後甚至表示自己還想繼續投，「我想投到130球。」

米蕭洛斯基23日一開賽就以103.5英里的火球，飆破世界大賽最快球速紀錄，也是他全場最快的一球。自2008年有球速紀錄以來，世界大賽過去最快球速為查普曼（Aroldis Chapman）在2016年第2戰締造的103.2英里（約166公里）。

在此戰之前，世界大賽球速達102英里的只有13球，其中10球是查普曼所投出，23日米蕭洛斯基單場就有11球飄破102英里（約164.1英里）；而他全場用78球，有38球球速超過100英里（約161公里），也是世界大賽史上單場最多。

米蕭洛斯基今年季後賽首度投滿5局，被敲4支安打，失1分，有1次保送和3次三振，將球隊2：1領先的局面交給牛棚投手。

賽後米蕭洛斯基表示：「我希望自己可以投更久。」他提到，自己還能維持競爭力、繼續投下去，「我希望可以丟到130球，我會繼續投，這可是世界大賽，我之後還有很多休息時間。」

米蕭洛斯基拿下今年個人季後賽首勝，幫助釀酒人在世界大賽首戰以3：2擊敗光芒隊，取得1勝的領先優勢。而自今年8月9日對戰雙城隊之戰開始，米蕭洛斯基先發的比賽，釀酒人戰績12勝0敗，只要登板就是球隊勝利保證。

精華 FAQ

  • 他在首局第一球就飆出103.5英里、約166.5公里的火球，刷新世界大賽有球速紀錄以來的最快球速，超越查普曼2016年所締造的103.2英里紀錄。

  • 米蕭洛斯基全場用78球投5局，被敲4支安打、失1分，另有1次保送與3次三振，成功拿下勝投，並把2：1領先局面交給牛棚。

  • 他表示希望自己可以投更久，甚至直言想投到130球，認為這是世界大賽、自己之後還有很多休息時間，顯示他對續投充滿信心與企圖心。

MLB 世界大賽

上一則

高球／曾雅妮紀錄片在檀香山首映 分享從球場榮耀走向內心旅程

下一則

MLB／光芒王牌拉穆森G2對前東家：若對手是別人，會幫釀酒人加油

延伸閱讀

MLB／投第1球就破紀錄 米蕭洛斯基飆166.5公里 世界大賽最速球

MLB／投第1球就破紀錄 米蕭洛斯基飆166.5公里 世界大賽最速球
MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

MLB／世界大賽G1先發 米蕭洛斯基要帶噴火龍的「火焰能量」上場

MLB／世界大賽G1先發 米蕭洛斯基要帶噴火龍的「火焰能量」上場
MLB／勝利吉祥物？光芒G1沒壓王牌投手 推馬丁尼茲先發

MLB／勝利吉祥物？光芒G1沒壓王牌投手 推馬丁尼茲先發

熱門新聞

詹姆斯右肩上有24紀念徽章。（美聯社）

NBA開幕戰／詹姆斯佩戴24徽章 遭尼克球迷嗆「我們不需要你」

2026-10-20 22:21
詹姆斯22日對陣騎士隊賽前，起立聆聽美國國歌。（路透）

NBA／川普罵「不尊重國歌」詹姆斯反擊：今天新聞太少了嗎？

2026-10-23 18:27
道奇隊總教練羅伯茲。（歐新社）

MLB／道奇3連霸夢碎 教練團不異動 總裁宣布羅伯茲續任教頭

2026-10-22 02:15
大谷翔平。 (美聯社)

MLB／「天才首次展現凡人的脆弱」 洛時： 道奇無緣3連霸主因是大谷翔平

2026-10-16 19:40
葡萄牙球星C羅。（路透）

擅自離隊 C羅遭葡足協禁賽30天罰款255歐…39秒就賺回

2026-10-19 15:15
大谷翔平在國家聯盟冠軍賽第4戰九局時於休息區觀戰，道奇此戰負釀酒人。(美聯社)

大谷健康疑慮、史庫柏動向、封館危機 道奇新賽季變數多

2026-10-17 13:18

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷