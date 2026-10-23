我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州小學槍擊案「英雄父親」：不停反省是否能救更多人

哈利王子岳父藏「兒少性虐照」遭查 梅根揭父女關係破裂關鍵

MLB／投第1球就破紀錄 米蕭洛斯基飆166.5公里 世界大賽最速球

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
釀酒人隊23日推出王牌米蕭洛斯基先發。(歐新社)
釀酒人隊23日推出王牌米蕭洛斯基先發。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人睽違44年重返世界大賽，王牌米蕭洛斯基首球就投出103.5英哩破紀錄火球，並在ABS挑戰助攻下完成首三振，幫助球隊前兩局守住領先。

釀酒人隊睽違44年挺進世界大賽，今天首戰在密爾瓦基美國家庭球場（American Family Field）進行，釀酒人推出王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發，第一球就以103.5英哩（約166.5公里）的火球飆破世界大賽最速紀錄。

釀酒人隊、光芒隊兩支「0冠」球隊在世界大賽交手，系列賽今天開打，釀酒人「火球男」米蕭洛斯基一開賽投出的第一球就寫紀錄，對決光芒隊開路先鋒迪亞茲 (Yandy Díaz)，第一球就用103.5英哩的速球伺候，成為世界大賽2008年起有球速紀錄以來最快的一球。

世界大賽也在今年啟用ABS好壞球挑戰，首次挑戰出現在2局上，米蕭洛斯基在2出局後面對梅薩（Victor Mesa Jr.），第2球用100.7英里（約162公里）的內角速球落在好球帶上緣，被主審判壞球，捕手康崔拉斯（William Contreras）示意挑戰，確認球擦過好球帶，挑戰成功改判好球。

米蕭洛斯基靠ABS取得2好球後，接著再用97.5英里（約157公里）的卡特球讓打者揮空，投出個人此戰第一次三振，也抓下該局的第三個出局數，前兩局沒有失分。釀酒人打線則是在首局先打下2：0領先。

精華 FAQ

  • 他在對光芒的世界大賽首戰一開局就投出103.5英哩、約166.5公里的速球，成為自2008年有球速紀錄以來，世界大賽最快的一球，直接刷新歷史。

  • 2局上，米蕭洛斯基一顆100.7英哩內角速球被判壞球，捕手康崔拉斯提出挑戰後改判好球，讓他取得2好球優勢，隨後再靠97.5英哩卡特球三振打者。

  • 釀酒人推出王牌米蕭洛斯基先發，前2局沒有失分，打線則在首局先攻下2分建立領先，展現投打同步發揮，為睽違44年重返世界大賽打下好開局。

MLB 世界大賽

上一則

體操世錦賽／美國布萊克利女子全能奪冠 中國柯沁沁摘銅

延伸閱讀

MLB／世界大賽G1先發 米蕭洛斯基要帶噴火龍的「火焰能量」上場

MLB／世界大賽G1先發 米蕭洛斯基要帶噴火龍的「火焰能量」上場
MLB／勝利吉祥物？光芒G1沒壓王牌投手 推馬丁尼茲先發

MLB／勝利吉祥物？光芒G1沒壓王牌投手 推馬丁尼茲先發
MLB／光芒淘汰守護者晉級世界大賽 與釀酒人上演「0冠對決」

MLB／光芒淘汰守護者晉級世界大賽 與釀酒人上演「0冠對決」
MLB／世界大賽G1門票飆破3000元逼近超級盃 釀酒人球迷去佛州可以看3場

MLB／世界大賽G1門票飆破3000元逼近超級盃 釀酒人球迷去佛州可以看3場

熱門新聞

詹姆斯右肩上有24紀念徽章。（美聯社）

NBA開幕戰／詹姆斯佩戴24徽章 遭尼克球迷嗆「我們不需要你」

2026-10-20 22:21
詹姆斯22日對陣騎士隊賽前，起立聆聽美國國歌。（路透）

NBA／川普罵「不尊重國歌」詹姆斯反擊：今天新聞太少了嗎？

2026-10-23 18:27
道奇隊總教練羅伯茲。（歐新社）

MLB／道奇3連霸夢碎 教練團不異動 總裁宣布羅伯茲續任教頭

2026-10-22 02:15
大谷翔平。 (美聯社)

MLB／「天才首次展現凡人的脆弱」 洛時： 道奇無緣3連霸主因是大谷翔平

2026-10-16 19:40
葡萄牙球星C羅。（路透）

擅自離隊 C羅遭葡足協禁賽30天罰款255歐…39秒就賺回

2026-10-19 15:15
大谷翔平在國家聯盟冠軍賽第4戰九局時於休息區觀戰，道奇此戰負釀酒人。(美聯社)

大谷健康疑慮、史庫柏動向、封館危機 道奇新賽季變數多

2026-10-17 13:18

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷