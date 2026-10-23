MLB／投第1球就破紀錄 米蕭洛斯基飆166.5公里 世界大賽最速球

釀酒人隊23日推出王牌米蕭洛斯基先發。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 釀酒人睽違44年重返世界大賽，王牌米蕭洛斯基首球就投出103.5英哩破紀錄火球，並在ABS挑戰助攻下完成首三振，幫助球隊前兩局守住領先。

釀酒人隊睽違44年挺進世界大賽 ，今天首戰在密爾瓦基美國家庭球場（American Family Field）進行，釀酒人推出王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發，第一球就以103.5英哩（約166.5公里）的火球飆破世界大賽最速紀錄。

釀酒人隊、光芒隊兩支「0冠」球隊在世界大賽交手，系列賽今天開打，釀酒人「火球男」米蕭洛斯基一開賽投出的第一球就寫紀錄，對決光芒隊開路先鋒迪亞茲 (Yandy Díaz)，第一球就用103.5英哩的速球伺候，成為世界大賽2008年起有球速紀錄以來最快的一球。

世界大賽也在今年啟用ABS好壞球挑戰，首次挑戰出現在2局上，米蕭洛斯基在2出局後面對梅薩（Victor Mesa Jr.），第2球用100.7英里（約162公里）的內角速球落在好球帶上緣，被主審判壞球，捕手康崔拉斯（William Contreras）示意挑戰，確認球擦過好球帶，挑戰成功改判好球。

米蕭洛斯基靠ABS取得2好球後，接著再用97.5英里（約157公里）的卡特球讓打者揮空，投出個人此戰第一次三振，也抓下該局的第三個出局數，前兩局沒有失分。釀酒人打線則是在首局先打下2：0領先。