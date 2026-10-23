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MLB／勝利吉祥物？光芒G1沒壓王牌投手 推馬丁尼茲先發

記者葉姵妤／即時報導
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光芒隊投手馬丁尼茲22日出席賽前記者會。(路透)
光芒隊投手馬丁尼茲22日出席賽前記者會。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

光芒在世界大賽首戰不推王牌拉穆森，而由36歲的馬丁尼茲先發，球團希望保留主力體力並延後王牌登板時間。

2026年世界大賽23日開打，兩支「0冠」隊伍，釀酒人隊首戰壓出陣中火球王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）坐鎮；光芒隊則沒有用王牌迎戰，而是推出36歲的馬丁尼茲（Nick Martinez）打頭陣。

光芒考量讓陣中王牌拉穆森（Drew Rasmussen）有更充足的休息時間，因此讓馬丁尼茲扛起G1先發，他也成為光芒隊史繼2008年卡茲默（Scott Kazmir）、2020年葛拉斯諾（Tyler Glasnow）後，第3位擔任世界大賽首戰先發的投手。

「當馬丁尼茲先發的時候，我們就會贏球。」在馬丁尼茲先發的比賽中，光芒戰績24勝9敗，光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示，能夠把第一戰的先發任務交給他，相信球隊能從這裡打下好的開始。

馬丁尼茲將以36歲又79天的年紀，成為2004年以來，史上最年長在世界大賽初登板扛G1先發的投手。2004年紅襪隊韋克菲爾德（Tim Wakefield）以38歲又82天的年紀，在世界大賽G1對決38歲又65天的紅雀隊威廉斯（Woody Williams）。

對於將在世界大賽登板，馬丁尼茲表示：「很興奮，我想身為一支球隊、身為其中一員，我們對於任何被派上場的投手都很有信心，這次這任務交到我身上，我的工作就是盡可能多抓下出局數，讓球隊能一直維持在競爭狀態。」

馬丁尼茲提到，釀酒人有很難纏的打線，「他們不會放過任何一顆失投球，他們每一球都會全力對抗，這場比賽將會是一場硬仗。」

光芒為了讓拉穆森能休5天而延後他的登板時間，拉穆森也很能理解球團的安排，「教練團真的很照顧我，所以我從來不會質疑任何他們為了我的健康所做出的安排，他們每一天、做的每件事都是為了確保我在每場先發能發揮出最好的表現，我很感謝他們重視我的健康。」

精華 FAQ

  • 球團主要是考量讓拉穆森獲得更充足的休息時間，希望他能以更好的狀態迎接後續登板，因此把G1先發任務交給馬丁尼茲，先穩住系列賽開局。

  • 馬丁尼茲成為光芒隊史第3位擔任世界大賽首戰先發的投手，同時也以36歲又79天之齡，成為2004年以來最年長的世界大賽G1先發投手。

  • 總教練凱許認為馬丁尼茲先發時球隊勝率很高，能替光芒帶來好開始；馬丁尼茲則表示會盡量抓出局數，並坦言釀酒人打線很難纏，這將是一場硬仗。

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