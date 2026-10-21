道奇總管形容大谷傷勢像打地鼠 證實免開刀明年續拚二刀流

大谷翔平帶傷出賽，成績打折扣，也影響道奇隊季後賽表現。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 道奇確認大谷翔平傷勢不需手術，休賽季調養後可望明年重返二刀流；球團也將檢討如何管理工作量與溝通，避免傷勢反覆影響季後賽表現。

美國職棒洛杉磯道奇 隊棒球事務總裁佛里曼今天形容，大谷翔平 本季傷勢就像「打地鼠」，左膝剛好轉、右上臂二頭肌又不舒服。球隊評估不需要手術，預期他休賽季養傷之後，明年重返二刀流。

道奇15日在國家聯盟冠軍賽輸給密爾瓦基釀酒人，挑戰3連霸夢碎。棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）今天在道奇球場 出席季末記者會，媒體追問球星大谷翔平是否需要開刀時，他表示手術不在考慮範圍。

大谷翔平帶傷出賽，成績打折扣，也影響道奇隊季後賽表現。佛里曼形容大谷今年球季傷勢就像「打地鼠」遊戲，膝蓋傷勢反反覆覆，稍微好轉一些時，二頭肌又開始出現不適，「他必須同時因應不同的問題」。

大谷翔平今年重拾「二刀流」，身兼投手與打擊者角色，但因為傷勢，他從7月3日之後就未再上場投球，8月中旬打擊明顯下滑，9月因為傷勢加劇進入傷兵名單。

大谷本季仍以30支全壘打領先全隊，投手方面14場先發、防禦率1.79，但在季後賽打擊低迷，26打數僅5支安打，打擊率1成92。

佛里曼表示，高度期待大谷翔平明年恢復投球，但要如何管理工作量，好讓他能夠保持健康、以最好的狀態迎接10月的季後賽，「我們接下來要一起努力找出答案」。

有媒體提及，今年季中大谷如果能提早休息，或許在季後賽能拿出較好的狀態上場，詢問佛里曼是否從這次的經驗學到，要與大谷有更好的溝通，以評估他的出賽狀況。

佛里曼表示，大谷翔平跟他接觸過的其他偉大球員一樣，一心想要上場拚戰、想要幫助球隊贏球，但他不見得擅長告訴別人「我現在身體狀況是怎麼樣」。

他認為，大谷身兼投打的「二刀流」工作負荷量前所未見，對身體是很大的負擔，未來球團要能集思廣益，更清楚掌握他的身體狀況，就能提高成功的機會。