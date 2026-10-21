MLB／世界大賽G1門票飆破3000元逼近超級盃 釀酒人球迷去佛州可以看3場

釀酒人在國聯冠軍賽橫掃道奇隊，挺進世界大賽。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 釀酒人重返世界大賽引爆搶票潮，G1最低票價衝上3107美元，幾乎追平超級盃水準，甚至有球迷轉往佛州看客場賽事。

釀酒人隊暌違44年再闖世界大賽 ，球迷為爭睹這「一生難得一次」的機會，卻被主場的驚人票價嚇壞，在美國家庭球場（American Family Field）進行的第一戰，門票已經飆破3000美元，甚至快比今年超級盃 的門票還貴。

釀酒人前一次打進世界大賽已是1982年，當時比賽在密爾瓦基舊郡立球場（County Stadium）舉行時，下層看台門票的原始售價只要18美元。44年後釀酒人在國聯冠軍賽橫掃道奇隊挺進世界大賽，接下來面對光芒隊，雙方都要力拚隊史首冠，票價也已不可同日而語。

根據TicketData.com網站，截止今天中午為止，今年世界大賽首戰，最便宜的門票已經飆到3107美元，昨天光芒擊敗守護者晉級後，票價還一度飆到3169美元，這樣的價錢已經逼近今年2月超級盃開賽前幾小時的最低票價3361美元。

TicketData.com消息也指出，若G1的票價維持在目前水準，將創下世界大賽史上單場比賽最昂貴紀錄。世界大賽史上最貴的入場價格（單場最低票價）是2016年守護者（當時為印地安人）與小熊隊第4戰，開打前90分鐘，最低入場票價達到1809美元。

即使好不容易等到釀酒人打進世界大賽這一天，不少釀酒人球迷卻因為門票卻步，決定改飛佛羅里達、到光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）看球。有球迷買了3場光芒主場門票，每場只要500美元，再加上機票和住宿等費用，看3場比賽的花費比在密爾瓦基看一場還便宜。