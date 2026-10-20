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MLB／鄭宗哲淚灑記者會 旅美生涯起伏 憶披紅襪戰袍重返大聯盟

記者劉肇育／台北即時報導
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旅美好手鄭宗哲今天返台舉行記者會，談起今年6月重返大聯盟的過程，回憶接獲升上大聯...
旅美好手鄭宗哲今天返台舉行記者會，談起今年6月重返大聯盟的過程，回憶接獲升上大聯盟通知的那一刻，忍不住激動落淚。(記者季相儒／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

鄭宗哲在返台記者會上回顧旅美起伏，從休賽季多次遭DFA到加盟紅襪，最終重返大聯盟並敲出生涯首安，以淚水與表現證明自己。

台灣旅美棒球好手鄭宗哲在今天舉行返台記者會，談到6月下旬再次接到大聯盟通知的那一刻，忍不住情緒潰堤、激動落淚，歷經休賽季頻繁遭到指定讓渡（DFA）的震撼與洗禮，他最終轉戰歷史悠久的紅襪隊，不僅站穩腳步迎來大聯盟生涯首安，更用韌性與淚水證明自己的價值。

回憶這一年如洗三溫暖般的轉隊歷程，鄭宗哲坦言，年初頻繁被球隊割捨，對首支栽培他的海盜隊確實感到難過與抱歉。但他轉念一想，這反而是成長的轉折點，「被丟掉那一刻，我覺得只剩自己能相信，不用期待球隊給機會，打從心裡相信自己，把自己做到最好。」隨後輾轉多隊，最終在2月被紅襪隊自讓渡名單挑走，加盟這支他十分嚮往的大城市勁旅。

除了在大聯盟奮力一搏，鄭宗哲在3A也締造了難能可貴的歷史。4月面對克里夫蘭守護者隊3A之役，他單場敲出4安，並靠著機敏的突襲短打完成完全打擊，達成紅襪隊史首次壯舉。他笑說，最後一個打席前就覺得天時地利人和，「感覺有人在幫我，把握機會全力去跑。」

旅美好手鄭宗哲今天返台舉行記者會。(記者季相儒／攝影)
旅美好手鄭宗哲今天返台舉行記者會。(記者季相儒／攝影)

然而，最扣人心弦的莫過於6月26日再度升上大聯盟的過程。鄭宗哲透露，前一天比賽才剛吞下5打數零安打，隔天被教練叫進辦公室，原以為是要討論短打戰術，沒想到教練告訴他：「紅襪與洋基這種激烈的比賽，現在需要你的短打，你現在開車去波士頓。」

談到這段過程時，鄭宗哲再也壓抑不住內心百感交集的情緒激動落淚，「那時候聽到覺得『終於』，這機會終於來了，因為經歷了很多，真的很開心。」由於必須等待隊友邁爾（Marcelo Mayer）的傷勢檢查結果，他只能先在飯店忐忑等候，直到傍晚5點確定升上一軍，才匆忙趕往球場，換上球衣直接迎戰紐約洋基。

談到6月27日敲出美職生涯首安、同時是一支帶有打點的二壘安打，鄭宗哲的心態已經有了巨大轉變，「去年的我還在追求一支安打，但這次我覺得自己屬於這裡，不管叫我上來或下去都沒關係，因為我覺得自己已經是一位大聯盟球員。」

精華 FAQ

  • 他回憶6月下旬再度接到升上大聯盟通知時，因歷經多次挫折與等待，當下忍不住情緒潰堤、激動落淚，直言那一刻只覺得「終於」等到機會。

  • 他在休賽季多次遭到DFA，對培養自己的海盜隊感到難過，之後歷經輾轉，2月被紅襪從讓渡名單挑走，加入心目中嚮往的大城市球隊。

  • 4月對守護者3A賽事中，他單場敲4安並靠突襲短打完成完全打擊，寫下紅襪隊史首次壯舉，證明自己不只靠機運，也有實際戰力。

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