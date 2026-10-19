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MLB／光芒淘汰守護者晉級世界大賽 與釀酒人上演「0冠對決」

記者陳宛晶／即時報導
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光芒隊歡慶晉級世界大賽。（路透)
光芒隊歡慶晉級世界大賽。（路透)

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文章摘要整理：

光芒以7：3擊敗守護者，拿下美聯冠軍賽並晉級世界大賽，將與同樣尚未奪冠的釀酒人上演爭冠對決。

世界大賽戲碼出爐，光芒隊今天以7：3擊敗守護者隊，美聯冠軍賽4勝2敗終結戰線，光芒將與國聯冠軍釀酒人隊爭冠，世界大賽24日於密爾瓦基展開廝殺。

大聯盟5支尚未奪冠球隊為釀酒人、光芒、教士、洛磯、水手隊，而釀酒人、光芒共構今年世界大賽卡司，確定將有一方即將從「0冠俱樂部」退會。

光芒此役第二局由卡米奈羅（Junior Caminero）安打開路，守護者換下開門投手阿姆斯壯（Shawn Armstrong）、海林（Tim Herrin）接手，保送梅薩（Victor Mesa Jr.），兩出局後被帕拉西奧斯（Richie Palacios）敲出二壘打攻下兩分，幫助光芒先占上風。

光芒第三局靠2安打、1保送，無人出局已經攻占滿壘，由德魯卡（Jonny DeLuca）高飛犧牲打擴大為3：0領先。

光芒先發投手培洛塔（Freddy Peralta）前5局未失分，第六局守護者德勞特（Chase DeLauter）二壘打、洛伊（Nathaniel Lowe）一壘打串連攻下分數，培洛塔以5.1局失1分收工。

第二任投手布斯特（Cam Booser）把關1.2局演出5上5下，當守護者攻勢卡關之際，卡米奈羅七局下補上兩分砲，光芒擴大為5：1領先。

戰局另一波高潮出現在第八局，西摩（Ian Seymour）接手兩出局、一二壘有人危機，面對3打席都出現四死球保送，奉送守護者擠回2分，迫使光芒再次換投止血，而打線在八局下由迪亞茲（Yandy Díaz）兩分砲穩定勝果。

光芒隊史第三度闖進世界大賽，2008年5戰不敵費城人隊，2020年以2勝4敗輸給道奇隊，今年將挑戰隊史首冠；釀酒人過去唯一一次打進世界大賽則是1982年，打滿7場敗給紅雀隊。

精華 FAQ

  • 光芒今天以7：3擊敗守護者，拿下美聯冠軍賽第4勝，最終以4勝2敗結束系列賽，順利取得世界大賽門票。

  • 因為光芒和釀酒人都還沒有拿過世界大賽冠軍，兩隊都屬於大聯盟尚未奪冠球隊，因此這次對決至少會產生1支新科冠軍。

  • 光芒隊史第3度打進世界大賽，前2次都無法奪冠；釀酒人則是自1982年後再度闖進世界大賽，隊史唯一一次也曾打滿7場失利。

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