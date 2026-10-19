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MLB／光芒王牌拉穆森狂飆11連勝 若再登板就是世界大賽

記者藍宗標／即時報導
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光芒隊在美聯冠軍賽第5戰以3：1擊敗守護者隊，王牌投手拉穆森先發7局只失1分，成...
光芒隊在美聯冠軍賽第5戰以3：1擊敗守護者隊，王牌投手拉穆森先發7局只失1分，成為贏球最大功臣。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

光芒王牌拉穆森在美聯冠軍賽第5戰再度繳出7局失1分佳作，帶領球隊取得3勝2敗領先，並以季後賽11連勝氣勢逼近世界大賽。

光芒隊18日在美聯冠軍賽第5戰以3：1擊敗守護者隊，王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）先發7局只失1分，成為贏球最大功臣；光芒從7月22日以來，在拉穆森登板先發的15場比賽拿下14勝，他也成為隊史唯一在季後賽至少兩次先發、單場投滿7局最多失1分的投手。

拉穆森4日在分區系列賽首戰對決洋基隊，先發8局只被揮出1支安打、未失分，飆出10次三振，奪下個人生涯季後賽首勝；他在13日美聯冠軍賽首戰再度登板，投6局被揮出8支安打，失兩分無關勝敗，光芒終場以3：7落敗。

光芒、守護者在系列賽前4戰打平，拉穆森18日在客場爆滿36303名觀眾前頂住壓力，先發7局被揮出4支安打，投出6次三振、1次保送，優質表現幫助光芒取得3勝2敗領先，季後賽出賽3場合計21局只失3分，投出23次三振，戰績2勝、防禦率1.29。

拉穆森從7月22日投贏藍鳥隊開始，到例行賽結束投出9連勝，以16勝5敗、防禦率2.67結束生涯第7季，進入季後賽再奪兩勝，幾乎成為光芒贏球保證，如果還有下次登板機會，將在世界大賽對決釀酒人隊。

在拉穆森之前，能在季後賽還未進入世界大賽前，至少兩次先發、單場投滿7局最多失1分的投手是2021年巨人隊韋伯（Logan Webb），分區系列賽對道奇隊第1戰投7.2局無失分、第5戰投7局失1分，巨人以2勝3敗輸掉系列賽。

光芒官網指出，拉穆森在明星賽後氣勢驚人，例行賽、季後賽合計15場先發投出11連勝、防禦率1.73，狂飆99次三振，之前能在15場先發防禦率低於1.75、未嘗敗績且球隊只輸1場比賽的投手正是韋伯，2021年5月12日到9月8日例行賽期間締造紀錄。

精華 FAQ

  • 他先發7局只失1分，被揮出4支安打，還送出6次三振與1次保送，是光芒以3：1擊敗守護者、取得系列賽3勝2敗領先的最大功臣。

  • 他季後賽出賽3場、合計投21局只失3分，送出23次三振，拿下2勝，防禦率僅1.29，展現極強壓制力，幾乎成為光芒贏球保證。

  • 依目前賽程推估，若光芒持續晉級且拉穆森再獲先發機會，他將可能在世界大賽對上釀酒人隊，延續他從例行賽到季後賽的連勝氣勢。

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