MLB／光芒晉級世界大賽機率8成 守護者陷2勝3敗從未翻盤

光芒隊作客克里夫蘭，帶著客場2勝1敗回到佛州坦帕灣。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 光芒在美聯冠軍賽第5戰以3：1擊敗守護者，系列賽3勝2敗聽牌，若再贏1場就能重返世界大賽，守護者則面臨淘汰危機。

光芒隊作客克里夫蘭又以3：1擊敗守護者隊，帶著客場2勝1敗回到佛州 坦帕灣，19日將在美聯冠軍賽第6戰推出培洛塔（Freddy Peralta）登板先發，全力爭取近6年首張世界大賽 門票。

光芒王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）先發7局失1分，優質表現奪下重要勝利，總教練凱許（ Kevin Cash）說：「他限制對手得分的方式令人印象深刻，透過速球找到投球節奏，每一球都充滿力量，變速球更是關鍵武器。」

光芒身為美聯頭號種子，在美聯冠軍賽前3戰1勝2敗，接下來2連勝「聽牌」，明天將由系列賽第2戰勝投培洛塔把關，他在14日先發6局，只被揮出4支安打、無失分，背水一戰的守護者還未公布先發投手。

美聯冠軍賽從1985年改為7場4勝制以來，系列賽第5戰獲勝、取得3勝2敗領先的客隊，最終晉級世界大賽的機率高達8成；守護者過去在美聯冠軍賽陷入2勝3敗，從來未有翻盤紀錄，而光芒今年（包括季後賽）主場戰績58勝27敗，勝率達6成82。

守護者總教練沃特（Stephen Vogt）表示，全隊深知接下來將面臨嚴峻挑戰，光芒是非常出色的球隊，尤其主場表現更是強勁，「我們知道這會是一場硬仗，若有一群人值得我寄予厚望完成任務，那一定就是我們這群小伙子。」

光芒隊史兩次美聯冠軍是2008、2020年，進入世界大賽後不敵費城人、道奇隊，最近6年4次晉級季後賽紀錄，今年首次挺進美聯冠軍賽，若能重返世界大賽將和釀酒人隊爭冠。