MLB／拉穆森領軍光芒ALCS聽牌 離隊史第3座美聯冠軍差1勝

拉穆森先發7局只失1分。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 拉穆森7局僅失1分的優質先發，搭配光芒打線前3局搶下3分，助球隊在ALCS第5戰以3：1擊敗守護者，系列賽3勝2敗率先聽牌。

光芒隊王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）18日先發7局只失1分，在美聯冠軍賽（ALCS）第5戰有效壓制守護者隊，優質表現領軍光芒以3：1奪下重要勝利，系列賽3勝2敗「聽牌」，離隊史第3座美聯冠軍只差最後一勝。

拉穆森在例行賽投出16勝5敗、防禦率2.67，季後賽 出賽3場都是優質先發，今天用95球完成7局任務，只被揮出4支安打，投出6次三振、1次保送，奪下第2勝。

光芒打線面對守護者先發投手梅西 克（Parker Messick），開賽就展開攻勢，1局上開路先鋒迪亞茲（Yandy Diaz）揮出二壘打，再靠1支安打、兩次保送跑回全場第1分。

光芒2局上再出現3支一壘打串聯，亞蘭達（Jonathan Aranda）攻下1分打點，3局上辛普森（Chandler Simpson）二壘打帶動另一波攻勢，希克斯（Liam Hicks）安打再下一城，取得3：0領先。

守護者面對拉穆森打完前5局掛零，只出現1支安打，6局下靠史蒂文關（Steven Kwan）、拉米瑞茲（Jose Ramirez）連續安打攻占一、三壘後，德勞特（Chase DeLauter）揮出一壘滾地球出局，攻下全隊唯一打點。

拉穆森退場後，3名後援投手布瑟（Cam Boozer）、威爾斯（Tyler Wells）、貝克（Bryan Baker）聯手封鎖守護者打線，只被揮出1支安打、無失分，貝克9局下成功關門，獲得季後賽第5場救援成功。

美聯冠軍賽第6戰移師佛州坦帕灣，光芒有機會在主場封王，前兩次美聯冠軍分別是2008、2020年，世界大賽不敵費城人、道奇隊；守護者已無退路，必須在佛州2連勝才能逆轉情勢，這支球隊最近一次奪下世界大賽冠軍是1948年，封王乾旱期長達78年。