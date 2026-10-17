MLB／迪亞茲貢獻2關鍵長打 光芒收拾守護者ALCS追平戰局
迪亞茲以2支長打領軍，包含9局上2分全壘打，帶動光芒7：3擊敗守護者，將美聯冠軍賽追成2勝2敗並把系列賽帶回主場。
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迪亞茲以2支長打領軍，包含9局上2分全壘打，帶動光芒7：3擊敗守護者，將美聯冠軍賽追成2勝2敗並把系列賽帶回主場。
美聯冠軍賽（ALCS）第4戰昨天因雨延賽，17日順利恢復進行，光芒隊頂住客場龐大壓力，全場揮出11支安打，開路先鋒迪亞茲（Yandy Diaz）兩支關鍵安打都是長打，包括9局上兩分全壘打，終場以7：3擊敗守護者隊，打完前4戰追成2勝2敗，確定把系列賽帶回佛州主場。
守護者打線面對光芒先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez），1局下率先展開攻勢，開路先鋒史蒂文關（Steven Kwan）揮出安打、靠暴投攻占二壘，接著德勞特（Chase DeLauter）安打攻下全場第1分。
光芒3局上反攻，迪亞茲揮出二壘打，再靠亞蘭達（Jonathan Aranda）安打追平戰局。
兩隊打完前5局比數不變，光芒6局上靠兩次保送、卡米奈羅（Junior Caminero）二壘打攻下1分，形成2：1領先；7局上帕拉修斯（Richie Palacios）、沃爾斯（Taylor Walls）連續安打後，成功執行雙盜壘戰術，接著亞蘭達安打、德勞特失誤進帳兩分，辛普森（Chandler Simpson）高飛犧牲打再下一城，把比數拉大成5：1。
守護者7局下2出局後，巴札納（Travis Bazzana）轟出陽春砲開啟攻勢，連續出現4支安打攻下兩分，追成3：5；但光芒9局上攻勢再起，迪亞茲轟出右外野方向剛好越過全壘打牆的兩分砲，又把領先差距拉大到4分，守護者大勢已去。
兩隊18日原是移動日，將繼續進行系列賽第5戰，19日移師坦帕灣展開第6戰，最後贏得美聯冠軍的球隊，將從24日起和釀酒人隊進行世界大賽。
光芒主要靠開路先鋒迪亞茲的火力帶動，全場2支關鍵長打最傷守護者，尤其9局上的2分全壘打，直接拉開比分並鎖定勝局。 光芒以7：3擊敗守護者，拿下第4戰後把ALCS戰局追成2勝2敗，成功扳平系列賽，也確定把後續比賽帶回佛州主場進行。 兩隊18日為移動日，19日續打系列賽第5戰，第6戰則移師坦帕灣。最後拿下美聯冠軍的球隊，將在24日起對上釀酒人隊打世界大賽。
精華 FAQ
光芒主要靠開路先鋒迪亞茲的火力帶動，全場2支關鍵長打最傷守護者，尤其9局上的2分全壘打，直接拉開比分並鎖定勝局。
光芒以7：3擊敗守護者，拿下第4戰後把ALCS戰局追成2勝2敗，成功扳平系列賽，也確定把後續比賽帶回佛州主場進行。
兩隊18日為移動日，19日續打系列賽第5戰，第6戰則移師坦帕灣。最後拿下美聯冠軍的球隊，將在24日起對上釀酒人隊打世界大賽。
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