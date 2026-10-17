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MLB／大谷翔平敲30轟還被扣分 被無情評「F」質疑傷勢管理

記者陳宛晶／即時報導
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大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

加州郵報批評大谷翔平傷勢管理失當，給出F評價，指出他雖有亮眼例行賽成績，季後賽卻因帶傷低迷，讓道奇錯失更好的10月表現。

道奇隊賽季慘痛落幕，在國聯冠軍賽4戰不敵釀酒人隊，「加州郵報」為陣中打者逐一打分，給予大谷翔平是無情的「F」，關鍵在於健康管理失當，認為若擁有健康的大谷，道奇的賽季可能呈現不同樣貌。

該文由記者哈里斯（Jack Harris）執筆，為陣中打者打分數，第一個點名選手就是大谷翔平，一開頭先提到，儘管今年對大谷來說是相對下滑的一年，但他仍是國聯表現第二出色的球員、聯盟最具代表性的球星，也是道奇最具殺傷力的武器。

「但也正因為如此，他以這樣的方式結束賽季算得上失敗。」報導中提到，道奇今年最重要的課題，就是讓大谷可以健康投入季後賽，但他仍選擇帶傷硬拚，最終在季後賽只有1成92打擊率，無法拯救道奇打線，「直到最後，他才擊出一支重要的全壘打，來得太渺小，也太晚了。」

作者指出，「從球團決策者到大谷本人，對於傷勢管理都有責任，但很難不讓人聯想，如果這位強打有更好的身體狀況，道奇的10月是否會有不同。」

哈里斯認為，在陣容越來越老的情況下，無法再負擔大谷又一次像今年這樣的賽季，如何使用大谷將是球團與球員都必須重新思考的課題，才能避免重蹈覆轍。

數據呈現的是，大谷翔平本季帶傷情況下仍敲30轟、60支長打、壘打數268，都是隊內第一，投手丘上出賽半季，仍貢獻14場先發，取得8勝2敗、防禦率1.79佳績。

文中給予弗里曼（Freddie Freeman）B-、貝茲（Mookie Betts）B評價，僅有兩人攀到A評分，分別是帕赫斯（Andy Pages）A-、羅哈斯（Miguel Rojas）A，但不諱言對退休老將羅哈斯放寬了標準，認為他將面對左投、休息室聲量領袖的兩個任務都做到自己的工作。

精華 FAQ

  • 文章主因是認為大谷傷勢管理失當，球團與球員都未妥善處理健康問題，導致他季後賽帶傷出賽、表現低迷，無法發揮身為球隊核心的影響力。

  • 即使帶傷，大谷仍敲出30轟、60支長打與268壘打數，都是隊內第一；投球方面則先發14場，拿下8勝2敗、防禦率1.79，表現依舊突出。

  • 報導認為道奇陣容已逐漸老化，不能再承受大谷重演今年的帶傷賽季，球團必須重新思考他的健康管理與使用方式，避免再度影響季後賽戰力。

大谷翔平 MLB 道奇

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