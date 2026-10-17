大谷健康疑慮、史庫柏動向、封館危機 道奇新賽季變數多

大谷翔平在國家聯盟冠軍賽第4戰九局時於休息區觀戰，道奇此戰負釀酒人。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 道奇季後賽遭橫掃出局後迎來多重變數，大谷翔平傷勢與手術疑慮未解，MLB又面臨封館風險，加上多名主力將成自由球員，明年陣容可能大幅洗牌。

美國職棒大聯盟 MLB洛杉磯道奇 在國家聯盟冠軍系列賽遭到密爾瓦基釀酒人橫掃出局，遭遇3年來最早在季後賽淘汰的命運後，帶著對新球季的諸多變數進入休賽季。

美聯社報導，當家球星大谷翔平 下半季及季後賽期間受到右二頭肌及左膝傷勢困擾，打擊表現受限。這位二刀流球星自從7月3日之後便未再登板投球。

●評估「二刀流」負荷管理

大谷是否需要在休賽季接受手術仍未確定，不過在道奇遭橫掃出局後，他坦言這個可能性存在。如果他真的動手術，復健期是否影響到明年球季開季仍需觀察。

現行集體薪資協定（Collective Bargaining Agreement）將於12月1日到期，MLB封館危機浮現。球隊老闆提議設立薪資上限，遭到球員工會強烈反對。

如果真的停工雖然可以讓大谷有較多時間養傷，但是道奇屆時將無法與任何球員溝通，對大谷而言，無論是否動手術，他都只能自行復健。

大谷表示，計劃明年回歸投手丘。明年7月將滿33歲的他過去已經接受過兩次俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術。

道奇棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）表示：「他現在做的事情是史無前例的，這對身體負擔非常大。而且隨著年齡增長，我認為我們非常精準掌握將會非常重要。」

●王牌史庫柏動向受矚

道奇今年開幕日薪資總額3億2330萬美元，在MLB僅次於紐約大都會的3億5840萬美元。如果未來實施薪資上限，道奇在賽事恢復後的球季花費勢必受限，則其明年陣容也可能出現變化，包括兩屆賽揚獎巨投史庫柏（Tarik Skubal）在內，陣中將有9人成為自由球員。預料史庫柏會爭取一份天價合約。

道奇是在8月交易截止日前，從底特律老虎換來左投史庫柏。儘管道奇出局後史庫柏沒有談及自己的去向，但是對球團、隊友和球迷表達肯定。

●陣容恐將更動

道奇陣中其餘即將成為自由球員的還包括內野手羅哈斯（Miguel Rojas）、工具人赫南德茲（Kike Hernandez），以及後援投手布比奇（Kris Bubic）、格拉泰羅（Brusdar Graterol）、勞爾（Eric Lauer）、菲利普斯（Evan Phillips）、崔南（Blake Treinen）和維西亞（Alex Vesia）。

一如外界預期，37歲的羅哈斯15日宣布退休。他說：「到此為止了，各位。這是我生涯最後一役。」不過他仍會留在球隊擔任球員發展相關職務。

道奇本季提前休兵，總教練羅伯茲（Dave Roberts）拒絕歸咎陣容老化。他說：「輸了就是輸了，不用拿什麼年紀太大之類理由當藉口。比賽每個環節，如果你去細看，我們都技不如人。」