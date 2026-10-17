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MLB／美聯冠軍賽G4因雨延賽 守護者教頭：這就是克里夫蘭的天氣

記者葉姵妤／即時報導
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守護者隊總教練沃特。（美聯社）
守護者隊總教練沃特。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美聯冠軍賽G4因克里夫蘭持續降雨延後一天，守護者與光芒賽程連帶順延，雙方教頭都強調已盡力爭取開打，但最終仍只能接受延期。

美聯冠軍賽第4戰，碰上克里夫蘭當地雨勢不斷，等到當地時間深夜仍宣布延賽，比賽延後一天進行，第5戰則再往後順延一天、休兵日因此與取消，如果打到第7戰，雙方將面臨4連戰的考驗。

守護者在系列賽以2：1領先光芒，原訂當地時間16日晚間8時在守護者主場進行的第4戰，但碰上大雨不停，賽前選手都僅在室內進行練習，比賽等到深夜後，大聯盟宣布延賽，明天賽程也順延。

守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）表示，「這完全不是我們能控制的事。」球員整天待在球場，也進行了一些訓練，「大家等了一整天，最後卻沒能比賽，確實很漫長，但這就是棒球，這就是克里夫蘭的天氣，我們早就很習慣這種日子了。」 

光芒總教練凱許（Kevin Cash）則表示，「雨勢沒有減弱，天氣始終沒有像預期那樣放晴，時間越來越晚，大聯盟和兩隊都盡了一切努力，想讓比賽順利進行，但到了這個時間點，考量仍無法確定是否有下一波降雨，延期是最合理的決定。」

G4因此延後一天，對於雙方後續的投手安排也將多一點空間，然而明天的先發投手都維持不變，光芒推馬丁尼茲（Nick Martinez），守護者則是仍由阿姆斯壯（Shawn Armstrong）擔任開局投手，之後採投手車輪戰。

精華 FAQ

  • 因為克里夫蘭當地雨勢一直沒有減弱，賽前到深夜都無法確定能否開打，大聯盟評估後認為仍有降雨風險，因此決定將比賽延後1天舉行。

  • 沃特表示這完全不是球隊能控制的事，球員雖然在球場等了一整天並完成部分訓練，但他認為這就是棒球，也是克里夫蘭常見的天氣。

  • G4延後1天後，第5戰也會再順延1天，休兵日被取消，若系列賽打到第7戰，雙方將面臨4連戰考驗，但明天先發投手仍維持原定安排。

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