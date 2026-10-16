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MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

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MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊總教練羅伯茲。（歐新社）
道奇隊總教練羅伯茲。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

道奇雖以4.12億美元打造豪華戰力，仍在國聯冠軍賽被釀酒人4戰橫掃；羅伯茲坦言對手全面壓制全隊，並盛讚大谷翔平帶傷出賽且轟出關鍵三分砲。

過去兩年世界大賽冠軍球隊道奇隊，今年在國聯冠軍賽被釀酒人隊打得潰不成軍，只撐4場比賽就繳械，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「這就是運動迷人的地方，你永遠無法預知結果，無論準備得多麼充分、求勝的渴望有多麼強烈，都沒有人能保證一定會贏。」

釀酒人不僅淘汰道奇，更用4場比賽就讓本季團隊薪資4.12億美元打造的豪華艦隊沉沒，讓「道奇摧毀棒球」的言論不再成立，復興棒球運動的妙不可言。

羅伯茲坦言，這波系列賽是釀酒人徹底擊敗了道奇，釀酒人打出了毫無破綻的棒球，「他們在各個環節都比我們更好，不管是守備、投球、打擊，或是長打火力。」對於落敗，他說：「這不是任何一個人的責任，而是我們所有人的責任。」

道奇此役的最大亮點是大谷翔平的三分砲，為58天、26戰、116打席以來首度開轟，羅伯茲對此表示，「雖然大谷另外3個打席都被三振，但那支三分砲是重要的一擊，為球隊注入了氣勢。」大谷開轟後情緒表露無遺，霸氣丟開球棒，握拳振奮，羅伯茲對此表示，「我想那是他累積已久的怨氣和挫折一次爆發了。」

羅伯茲也提到，儘管大谷身體並非最佳狀態，「但他沒有逃避，仍然持續出賽，我很敬佩他的態度，也一直都相信著翔平，他是這個地表上最出色的球員。」

精華 FAQ

  • 羅伯茲認為釀酒人打出毫無破綻的棒球，在守備、投球、打擊與長打火力都全面優於道奇，因此系列賽被徹底壓制，4戰就結束。

  • 他強調這不是任何一個人的責任，而是全隊共同承擔的結果；面對對手在各環節都更出色，道奇整體表現不足以扭轉戰局。

  • 大谷久違轟出三分砲，終結58天、26戰、116打席未開轟的低潮；雖然另外3打席吞K，但羅伯茲肯定他帶傷仍持續出賽的態度。

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