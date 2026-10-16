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MLB／首嘗季後賽出局喊不甘心 大谷翔平喊話明年還是要當二刀流

記者陳宛晶／即時報導
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大谷離開天使後，首度在季後賽嘗到出局滋味。（美聯社）
大谷離開天使後，首度在季後賽嘗到出局滋味。（美聯社）

大谷翔平的三分砲，讓道奇隊可以短暫做起讓3追4的美夢，只用3局，領先花光，道奇隊最終4：6輸給釀酒人隊，在國聯冠軍賽4戰出局，大谷翔平賽後直言有滿滿的不甘心，也明確表示明年將繼續挑戰二刀流。

大谷翔平從季末開始近況低迷，8月19日後不曾開轟，狀況飽受檢討，而15日道奇面對背水一戰，決定將他放回熟悉的第一棒，結果是4打數1安打，第2局的三分砲為道奇打下4：0領先，其他3打席則是三振。

這是大谷離開天使後，首度在季後賽嘗到出局滋味，他說：「真的只有滿滿的不甘心，就這樣而已。」他也誇讚釀酒人真的是很強大、很出色的球隊。

大谷本季在明星周前夕就因膝蓋不適，投球喊停，儘管屢次設下回歸時程，但最終並未成功重返投手丘。隨著年紀增長、傷勢纏身，是否還能負擔「二刀流」備受考驗，然而大谷賽後明確表示，「明年還是打算投打都要做，希望可以努力打出比今年更好的賽季。」進一步被問到是否需要在休賽季處理今年頻發的左膝、右臂傷勢，大谷表示，「目前還不清楚。」

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