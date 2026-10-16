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MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：一群悍將戰勝一群名人堂

記者陳宛晶／即時報導
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釀酒人隊史至今從未拿下世界大賽冠軍，如今淘汰道奇、挺進世界大賽。（美聯社）
釀酒人隊史至今從未拿下世界大賽冠軍，如今淘汰道奇、挺進世界大賽。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

釀酒人以4戰橫掃道奇完成復仇，寫下北美職業運動史上首見的紀錄，也讓總教練墨菲高喊球隊靠拚戰擊敗豪門。

連續兩年都以國聯頭號種子之姿迎戰道奇隊，釀酒人隊今年寫下不一樣的結局，成為北美職業運動史上第一支在7戰4勝制季後賽橫掃前一年橫掃自己的球隊。

國聯冠軍賽連兩年上演相同戲碼，去年道奇4戰橫掃釀酒人，今年釀酒人展現更勝一籌的戰力，15日以6：4逆轉贏球後，系列賽4戰落幕，團隊薪資1.42億美元的釀酒人，撂倒團隊薪資4.12億美元的道奇。

釀酒人去年遭逢道奇前夕，總教練墨菲（Pat Murphy）自認是「underdog（不被看好的一方）」，更直言：「道奇就是強權能怎麼辦？」最終遭到清盤。釀酒人今年決定不當挑戰者，墨菲在系列賽前的訪問改喊：「我認為，我們才是最強球隊。」

15日贏球賽後，墨菲霸氣喊話：「他們或許有一大票名人堂球星，但我們有一群奮戰到底的球員，而這個禮拜是我們贏了。」

根據ESPN指出，放眼MLB、NBA、NHL歷史，從來沒有球隊在7戰4勝制季後系列賽遭到橫掃後，隔年也以橫掃完成復仇，釀酒人成為史上第一隊。

釀酒人隊史至今從未拿下世界大賽冠軍，如今淘汰道奇、挺進世界大賽。（美聯社）
釀酒人隊史至今從未拿下世界大賽冠軍，如今淘汰道奇、挺進世界大賽。（美聯社）

釀酒人隊史至今從未拿下世界大賽冠軍，如今淘汰道奇、挺進世界大賽。（美聯社）
釀酒人隊史至今從未拿下世界大賽冠軍，如今淘汰道奇、挺進世界大賽。（美聯社）

精華 FAQ

  • 釀酒人在國聯冠軍賽以4戰橫掃道奇，15日又以6：4逆轉奪勝，系列賽提前結束。相較去年遭道奇4戰清盤，今年他們成功扳回一城。

  • 根據ESPN統計，MLB、NBA、NHL歷史上，從沒球隊在7戰4勝制季後賽先被橫掃，隔年又以橫掃方式完成復仇，釀酒人成為第一隊。

  • 墨菲賽前曾改口稱釀酒人是最強球隊，賽後更強調，道奇雖有一大票名人堂球星，但他的球員是一群奮戰到底的悍將，這週贏的是我們。

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