MLB／大谷3分砲不夠用 釀酒人4局起蠶食鯨吞6：4反超道奇

第6局上，米契爾季後賽第2轟出爐。（歐新社）

背水一戰的洛杉磯道奇 15日將明星打者大谷翔平 重新調回首棒，結果季後賽一直無表現的大谷在第2局轟出3分全壘打。但是釀酒人自第4局起開始追分，目前在第9局以5：4暫時領先。

國聯冠軍賽第4戰，大谷從前隊友梅伊（Dustin May）手中轟出一記428英尺的中右外野全壘打，幫助道奇在第2局取得4：0領先。這是道奇本系列賽首支全壘打，也是大谷自8月18日在科羅拉多以來的首轟，這段期間他經歷了116個打席。

美聯社報導，韌性十足的釀酒人，雖然第2局結束就以0：4落後，不過第4局以1次保送加上2支二壘安打先要回2分。然後在第5局利用道奇多次保送持續追分，雙方在5局結束時戰成平手。

第6局上，米契爾（Garrett Mitchell）季後賽第2轟出爐，這一發陽春砲讓釀酒人以5：4要回領先。

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9局上，漢密爾頓（David Hamilton）揮出一記右外野方向的陽春全壘打，為釀酒人補上關鍵保險分，將領先擴大至6：4。目前比賽進行至9局下，道奇最後的反攻機會。

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