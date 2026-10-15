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MLB美聯冠軍戰／威廉斯好投+哈爾平超前2分砲 守護者搶第2勝領先光芒

記者葉姵妤／即時報導
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守護者隊威廉斯（Gavin Williams）再出馬，先發5局失2分、飆9次三振...
守護者隊威廉斯（Gavin Williams）再出馬，先發5局失2分、飆9次三振。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

威廉斯強投5局加上哈爾平超前2分砲，守護者在主場以3：2力退光芒，於美聯冠軍賽取得2勝1敗領先。

美聯冠軍賽第三戰15日移師守護者隊主場進行，威廉斯（Gavin Williams）再出馬，先發5局失2分、飆9次三振，再靠哈爾平（Petey Halpin）在5局下的超前2分砲轟定江山，終場守護者以3：2勝出，系列賽2勝1敗領先，距離世界大賽就差2勝。

雙方在系列賽前兩戰於光芒主場戰成1：1平手，G3移師克里夫蘭進行，比賽原訂在當地時間下午6時進行，但根據天氣預報，提早至當地時間下午1時開打，仍有三萬名球迷在周四下午湧入球場，替守護者捍衛主場。

守護者在2局下由歐戴爾（Jo Adell）率先上場選到保送，洛伊（Nathaniel Lowe）接著敲右外野二壘打，替守護者首開紀錄，取得1：0領先。

美聯例行賽戰績最佳的光芒隊，15日全場僅敲3安都是長打，其中在4局上由迪亞茲（Yandy Diaz）揮出二壘打，2出局後獲保送，接著辛普森（Chandler Simpson）揮出三壘打送回2分，光芒一度以2：1超前，但這也是光芒全場的唯一攻勢。

守護者先發投手威廉斯在分區系列賽對白襪隊3度登板（2場先發），6天內投了210球，共計11.2局僅失2分。15日在美聯冠軍賽G3登板再繳好投，主投5局用70球，被敲的2支安打、1次保送都集中在第4局、失2分，飆出9次三振。

哈爾平抓準光芒先發投手賈克斯95.9英里（約154公里）的伸卡球，轟出中外野超前...
哈爾平抓準光芒先發投手賈克斯95.9英里（約154公里）的伸卡球，轟出中外野超前2分砲。（路透）

守護者則在5局下替威廉斯打下勝投，貝利（Patrick Bailey）敲出安打，哈爾平在球數2好2壞時，抓準光芒先發投手賈克斯（Griffin Jax）95.9英里（約154公里）的伸卡球，轟出中外野超前2分砲，一棒討回領先，也打下此戰致勝一擊，讓主場球迷氣氛沸騰。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

光芒先發賈克斯主投4局，被敲出5支安打（1轟），有2次保送，失3分，儘管牛棚登板飆6K封鎖守護者攻勢，但打線沒能追回失分。

兩隊自6局起各僅再出現1支安打，光芒在8局上2出局後攻占三壘，守護者推終結者史密斯（Cade Smith）提前登板成功「拆彈」，最終守護者就帶著1分領先收下比賽勝利，系列賽第2勝入袋。

精華 FAQ

  • 守護者靠先發威廉斯5局失2分、飆9K的穩定表現撐住局面，再由哈爾平在5局下轟出超前2分全壘打，最終以3：2守住主場勝利。

  • 關鍵打者是哈爾平，他在5局下於2好2壞時，鎖定賈克斯95.9英里的伸卡球，轟出中外野超前2分砲，一棒改寫戰局，也成為全場致勝一擊。

  • 前兩戰雙方各取1勝，G3由守護者拿下後，系列賽戰成2勝1敗領先。守護者已在7戰4勝制中取得優勢，距離世界大賽還差2勝。

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