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MLB／道奇史庫柏、山本由伸G4不會登板 教頭鎖定4連勝逆轉戲碼

記者葉姵妤／即時報導
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道奇先發四王牌連倒三場，但G4背水一戰仍不會讓山本與史庫柏後援「All in」。...
道奇先發四王牌連倒三場，但G4背水一戰仍不會讓山本與史庫柏後援「All in」。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

道奇在國聯冠軍賽0勝3敗落後下迎來G4，教頭羅伯茲確認史庫柏與山本由伸不會後援，球隊仍以4連勝逆轉晉級為目標。

道奇隊在國聯冠軍賽陷入0勝3敗的絕境，第4戰沒有退路，但道奇還沒決定要「All in」，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，前兩戰的先發投手史庫柏（Tarik Skubal）、山本由伸，都不會後援出賽。

道奇隊15日與釀酒人隊的第4戰，若是輸球就結束球季，宣告連霸夢碎，將由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發上陣，但羅伯茲也透露，陣中3名投手15日都不會出賽，包括史庫柏、山本由伸，以及14日後援1.2局的羅布勒斯基（Justin Wrobleski）。

史庫柏在系列賽首戰先發，如果道奇隊15日能成功續命，他將在第5戰再次上陣。山本由伸則是系列賽第2戰登板，僅投2.2局失3分，預定第6戰再先發；然而他去年在世界大賽第6戰投滿6局後，隔天在決勝G7再登板後援2.2局，讓外界仍留有想像空間。

道奇在「非贏不可」的G4有所保留，羅伯茲表示：「我們還是得贏下4場比賽。」然而道奇隊面臨的艱鉅挑戰是，過去在7戰4勝制的季後賽系列賽，史上只有1隊能從0勝3敗的劣勢成功逆轉晉級，2004年紅襪隊在美聯冠軍賽逆轉擊敗洋基隊，而羅伯茲正巧就那年紅襪陣中。

因此羅伯茲仍鎖定4連勝晉級的戲碼，「這當然有可能，我親身經歷過，」他表示：「我們的球員都經歷過考驗，就像當年我所屬的那支球隊一樣，這是一場淘汰賽，我們打過很多場淘汰賽，現在只需要贏下一場比賽，並設法累積一些氣勢，而這需要我們所有人一起努力。」

精華 FAQ

  • 道奇目前以0勝3敗落後釀酒人，第4戰若再輸就會直接淘汰、結束球季，因此G4是完全沒有退路的背水一戰，也是球隊能否續命的關鍵。

  • 羅伯茲表示，前兩戰先發的史庫柏與山本由伸都不會後援，連14日投過1.2局的羅布勒斯基也不出賽，顯示球隊在高壓淘汰戰中仍保留投手調度。

  • 在7戰4勝制季後賽中，史上只有1隊曾從0勝3敗逆轉晉級，就是2004年紅襪在美聯冠軍賽擊敗洋基。羅伯茲當年正好在紅襪陣中，因此仍相信4連勝有機會上演。

道奇 山本由伸 MLB

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